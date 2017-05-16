أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة شمالاً، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يطل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل المالية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة.

وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة، والصغرى 22 والإسكندرية 26 والصغرى 19 ومطروح 26 والصغرى 18.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة أيضا وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

الإسكندرية 19 26

مطروح 18 26

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

بلطيم 20 27

الإسماعيلية 20 35

السويس 20 35

العريش 16 30

نخل 13 33

طابا 19 33

الطور 21 31

مرسى علم 25 35

الغردقة 26 37

شرم الشيخ 26 36

رفح 15 29

كاترين 18 31

سيوة 22 36

المنيا 22 36

الفيوم 22 35

رأس سدر 22 32

أبوسمبل 27 43

وسط الدلتا 22 34

أسيوط 23 38

سوهاج 25 40

الأقصر 27 43

أسوان 28 43

شلاتين 21 34

حلايب 23 32

الوادى الجديد 27 41

قنا 27 42

نويبع 26 36

السلوم 19 28