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جمعية ضغط الدم: المرض ليس له أعراض واضحة
الإثنين 15 مايو 2017 09:04 م
قياس ضغط الدم
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قياس ضغط الدم
المرسي عزت وأحمد صبرى
كشف الدكتور سليمان غريب، سكرتير الجمعية المصرية لضغط الدم، أن مرض ضغط الدم ليس له أعراض، حيث يبدأ رقم الضغط الطبيعى من 60/90 إلى 90/140، لذلك فإن تناول الأشخاص الذين يقارب ضغطهم 60/90 علاج انخفاض الضغط، يسبب مشاكل طبية.
وأوضح، فى كلمته بمؤتمر إطلاق حملة اعرف رقمك للتوعية بمرض ارتفاع ضغط الدم، أن هناك مقولات سلوكيات خاطئة منتشرة فى المجتمع المصري مثل تناول أدوية الضعط مباشرة، حال ارتفاع أو انخفاض الضغط، وهي مشكلة كبيرة تؤدى لتناول أدوية لا يحتاجها الشخص، إضافة إلى وجود أخطاء كبيرة فى قياس الضغط، سواء بالمستشفيات الجامعية أو العيادات.
وأكد أن مرض ضغط الدم ليس له أعراض واضحة مثل الصداع أو الغثيان، مما يجعل ضرورة الكشف المبكر واتباع الإرشادات الطبية للوقاية من المرض قبل تطوره وتأثيره على أجهزة الجسم.
وأضاف أن انخفاض معدل ضخ الدم لا يعتبر مرضًا، حيث إن الانخفاض الفجائى حالة عرضية تسبِّب إغماءً، وفى حالة كان مستمرًّا فإن ذلك يعتبر حالة طبيعية.
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