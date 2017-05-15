أستاذ قلب : لا يوجد أساس علمى لتأثير الكاركديه على ضغط الدم

قالت الدكتورة غزة فراج، أستاذ القلب بجامعة القاهرة، إن هناك خرافات منتشرة عن تأثير مشروب الكاركديه على ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، سواء كان باردًا أو ساخنًا، مؤكدة أن ذلك الأمر ليس له أساس علمى حتى الآن ولا يوجد ما يؤكده.





وأضافت، فى كلمتها بمؤتمر إطلاق حملة اعرف رقمك، للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، أن الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم والمعهد القومى للبحوث سينظمان دراسة علمية على مرضى مصابين بارتفاع ضغط الدم؛ لمعرفة ما إذا كان مشروب الكاركديه له تأثير فعلي على المرضى من عدمه.



