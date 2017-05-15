القمح والذرة والمواشي أهم ما استقبلته الموانئ المصرية اليوم

شهدت، اليوم الاثنين، الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث استقبلت مئات الآلاف من الأطنان، سواء من السلع الاستراتيجية أو البضائع، فضلًا عن وصول ومغادرة الآلاف من الراكبين والمعتمرين.





فاستقبل ميناء الإسكندرية شحنة قمح تزِنُ 132 ألف طن، وشحنة ذرة تزِنُ 66 ألف طن، ويضاف إلى ذلك عدد 2383 رأس ماشية، فيما تداولت موانئ البحر الأحمر 322 شاحنة، علاوة على وصول ومغادرة 4777 راكبًا ومعتمرًا، في حين استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.





وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.





ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا، اليوم، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأوضح الغندور أنه جرى تفريغ شحنة قمح تزن 132 ألف طن على متن ثلاث سفن هي "اشيليس تو" قادمة من روسيا، و"وادي سدر" قادمة من رومانيا، و"لاكي جاي" قادمة من أوكرانيا، وجرى تفريغ شحنة ذرة تزن 66 ألف طن قادمة من أمريكا على متن السفينة "أوم بيانسا"، وجرى تفريغ شحنة مواشٍ عددها 2383 رأس ماشية قادمة من إسبانيا على متن السفينة "ساراه".

ولفت إلى أن جرى تفريغ شحنة سيارات عددها 163 سيارة ماركات مختلفة قادمة من إيطاليا على متن العبّارة "جراند توجو".

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل ورود 250 ألف طن بضائع، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 10327 شاحنة عامة.

يُذكر أن مخزون الغلال بلغ مليون طن، منها 295 ألف طن قمح.

بدوره قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 142 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 37 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 51 سفينة، والداخلي 12 سفينة.

ووجّه عطية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسرٍ وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها المواصفات قبل خروجها من الميناء.









ميناء سفاجا

في سياق متصل صرّح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد، اليوم، لاستقبال العبّارة عمان وعلى متنها 664 معتمرًا قادمة من ميناء ينبع السعودى، بينما تغادر السفينتان مسرة والنوى إكسبريس وعلى متنهما 324 راكبًا و84 شاحنة و6 سيارات.

فيما شهد الميناء، أمس، استقبال العبّارتين الرياض ومحبة، وعلى متنهما 1852 راكبًا، منهم 780 معتمرًا و68 سيارة، وغادرت ثلاث سفن هى محبة والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 420 راكبًا، منهم 235 معتمرًا و180 شاحنة و3 سيارات.









ميناء نويبع

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد، اليوم، لاستقبال العبّارة أيلة وعلى متنها 466 راكبًا، منهم 256 معتمرًا و6 باصات عمرة وسيارتان.

بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين أيلة وسينا، وعلى متنهما 782 راكبًا، منهم 287 معتمرًا و6 باصات عمرة و5 برادات و4 تريللات و8 سيارات و2 باص جيت، وغادرت السفينتان أيلة وسينا وعلى متنهما 269 راكبًا، منهم 87 معتمرًا و2 باص عمرة و30 برادًا و19 تريللا و4 باصات جيت.









ميناء دمياط

من جهة أخرى استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 90875 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 170633 طنًّا.

في السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة (1328) طن قمح، بالإضافة إلى عدد (153) سيارة بحمولة (7799) طن قمح.