EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
رئيس الضرائب : اللى هيقدم إقرار تقديرى هيزعل
الإثنين 15 مايو 2017 07:22 م
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
أخر الأخبار
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
مها أبو ودن
حذَّر رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى من خطورة قيام المموِّلين بتقديم إقرارات ضريبية تقديرية غير مدعومة بالمستندات، قائلًا: (اللى هيقدم إقرار تقديرى هيزعل).
وقال سامى، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، اليوم، إن القانون يتيح أن يقوم من يقلُّ رقم أعمالهم فقط عن المليون جنيه بتقديم إقرارات تقديرية، أما من يفعل ذلك من أصحاب أرقام الأعمال الكبيرة ، فمن حق المصلحة حينها أن تقوم هى بتقدير الضريبة المستحَقة عليه عند الفحص.
وردًّا على أسئلة الحضور أشار سامى إلى أن المصلحة ستدرس عددًا من الملفات أهمها خضوع إيرادات الكازينوهات التى تقع داخل الفنادق للضريبة، حيث إن ٥٠% من إيراداتها تدخل خزانة الدولة، والباقى فقط هو الذى يعتبر إيرادًا حقيقيًّا.
وأكد سامى أن المصلحة بدأت عملًا على الأرض فى حصر المجتمع غير الرسمى، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام المالى الجديد ستكون هناك إجراءات أكثر صرامة مع القطاع غير الرسمى.
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا