رئيس الضرائب : اللى هيقدم إقرار تقديرى هيزعل

حذَّر رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى من خطورة قيام المموِّلين بتقديم إقرارات ضريبية تقديرية غير مدعومة بالمستندات، قائلًا: (اللى هيقدم إقرار تقديرى هيزعل).





وقال سامى، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، اليوم، إن القانون يتيح أن يقوم من يقلُّ رقم أعمالهم فقط عن المليون جنيه بتقديم إقرارات تقديرية، أما من يفعل ذلك من أصحاب أرقام الأعمال الكبيرة ، فمن حق المصلحة حينها أن تقوم هى بتقدير الضريبة المستحَقة عليه عند الفحص.





وردًّا على أسئلة الحضور أشار سامى إلى أن المصلحة ستدرس عددًا من الملفات أهمها خضوع إيرادات الكازينوهات التى تقع داخل الفنادق للضريبة، حيث إن ٥٠% من إيراداتها تدخل خزانة الدولة، والباقى فقط هو الذى يعتبر إيرادًا حقيقيًّا.



