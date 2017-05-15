الصحة تدشن مركز المعلومات الدوائية القومي

وزارة الصحة والسكان 5

أحمد صبرى



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن تدشين مركز المعلومات الدوائية القومى، وذلك خلال المؤتمر الأول للمركز برعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والمنعقد بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية.



وأوضحت الدكتوره رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بأن الهدف من هذا المركز هو رفع الوعي الدوائي، وتقديم رعايه صحية تتميز بالجودة، حيث سيقوم المركز فى البدء بتوحيد المعايير وجمع كافة المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبي بجانب المرضى.



وأضافت أنه من خلال المركز سيم تقديم خدمة المعلومات الدوائية من خلال الأدلة الصحيحة، مشيرة إلى أنه تم البدء فى إنشاء المركز منذ فبراير 2016 بمقر الإدارة المركزية للصيدلة، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية للإجابة على الاستفسارات التى تخص الدواء ولضمان الاستخدام الرشيد للدواء، حيث تم وضع الدلائل الاسترشادية والنماذج اللازمة لسير العمل والتواصل مع مقدمى الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.



وتابعت أنه تم وضع الأسس والمعايير اللازمة لتقييم المراكز الإقليمية للمعلومات الدوائية بالوزارة، مؤكدة أن التسجيل وادخال البيانات يتم عن طريق الموقع الإلكترونى EDIC.gov.eg حيث تم إعداد المواد العلمية لتدريب مقدمى الرعاية الصحية على آليات العمل بمركز المعلومات الدوائية لتثقيف المرضى، كما يسهم المركز فى وضع دستور الدواء المصرى والمساهمة كعضو أساسى فى لجنة الدواء المصرى.



وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إلى أن المركز سيعمل على تحديث قواعد البيانات والمعلومات الدوائية والربط بين مراكز المعلومات الدوائية المنتشرة في المستشفيات الحكومية طبقا للمراجع العلمية العالمية في مجال الدواء يما يضمن الجودة والتميز في المجال الدوائي المصري خلال الفترة المقبلة.