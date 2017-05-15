44 سهرة رمضانية للأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

سهرة رمضانية للأوبرا

- تونس وفلسطين والسودان وإندونسيا يحتفلون بشهر رمضان في الأوبرا



- غناء وإنشاد وفرق فنية مع خيرت وخليل فى ليالى الأوبرا الرمضانية



ولاء البري



أنهت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم استعداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك ببرنامج فني متنوع يتضمن مجموعة من الأمسيات والحفلات الرمضانية، بالإضافة إلى سهرات الدول العربية والإسلامية التي تقام على جميع مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



ويضم البرنامج 44 حفلا تبدأ جميعها في التاسعة والنصف مساء منها 23 ضمن فعاليات ختام الموسم الفني للأوبرا بجانب 21 تقام بمناسبة الشهر الكريم ويشرف عليها الدكتور مجدى صابر رئيس البيت الفنى بالاوبرا حيث تحتفل 4 دول عربية وإسلامية بالشهر الكريم على المسرح الصغير، حيث تحرص كل دولة على تقديم تراثها الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها وهي (تونس وفلسطين والسودان وإندونيسيا)، ويشهد المسرح المكشوف سهرات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية، بالإضافة إلى فرق فنية شابه متفردة ونجوم الموسيقى والغناء فى مصر منها مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى، دينا الوديدى، الأخوة أبو شعر، عمدان النور، المنشد محمود التهامى، أيامنا الحلوة، المنشد إيهاب يونس، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، المنشد ياسين التهامى ، المنشد على الهلباوى ، عز الاسطول وفرقته ، عازفة الهارب منال محيى الدين ، عازف الايقاع سعيد الارتيست ، سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين ، احمد سليمان وفرقته سلطان العارفين ، رائد موسيقى الجاز يحيى خليل و وتختتم بالمولوية المصرية.



كما تشهد الأنشطة الرمضانية استكمالا لحفلات الموسم الفني الذي يختتم في 30 يونيه المقبل على جميع المسارح (الكبير – الجمهورية – معهد الموسيقى العربية – أوبرا الاسكندرية ودمنهور) بحفلات لأوركسترا القاهرة السيمفونى الذي يقدم ليلة للموسيقي الشرقيه، فرق الموسيقى العربية (عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية – الموسيقى العربية للتراث – القومية العربية للموسيقى أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى – الانشاد الدينى ) الموسيقار عمر خيرت وفرقة اوبرا القاهرة ، وهابيات ، كلثوميات ، مركز تنمية المواهب وحفل للمركز المصرى الرومانى.



وتستمر الفعاليات عقب انتهاء شهر رمضان المبارك حيث تنطلق مهرجانات الأوبرا الصيفية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وتحمل العديد من المفاجآت هذا العام، ومنها تنظيم العديد من الأنشطة فى بعض الأماكن والمتنزهات العامة مجانا بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر.