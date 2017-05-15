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سيـــاســة
هيكل: البرلمان جزء من قوة مصر ولا يجوز للإعلام تشويهه
الإثنين 15 مايو 2017 06:05 م
أسامة هيكل
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أسامة هيكل
ياسمين فواز
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن البرلمان جزء من قوة الدولة المصرية، "ولا يجوز تشويهه مثلما يحدث في وسائل الإعلام".
واعترف هيكل فى مؤتمر صحفى، اليوم، بوقوع البرلمان "في بعض الأخطاء" مثل عدم الإعلان عن الأمور الخاصة بالمجلس بوضوح للرأي العام.
وتابع :"وقوفي بالمؤتمر الصحفى اليوم جاء بتكليف من اللجنة العامة للبرلمان، بعدما رأت علاقة غير جيدة بين البرلمان والإعلام.. وسنعقد المؤتمر بشكل دوري".
وعن أزمة تصعيد النائب عمرو الشوبكى، قال هيكل إن البرلمان سيلتزم بتطبيق أحكام القضاء في هذا الشأن، وتابع أن قانون الجمعيات الأهلية لا يزال بحوزة المجلس، بسبب مطالبات بمراجعة بعض النصوص فى الصياغة قائلا:" هو طول شويه بس هيصدر قريبا".
سيـــاســة
البرلمان
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