مرسيليا تشرح للبورصة وضعها الراهن

قالت شركة مرسيليا إنها تقدمت للبورصة المصرية بدراسة خاصة لتعديل غرض الشركة الرئيسي وإضافة غرض التنمية والتطوير العقاري.





وأضافت الشركة، فى بيان مفصَّل مرسَل للبورصة: "تقوم الشركة حاليًّا كمطور عقاري من خلال آليات عمل تطوير الأراضي والمشروعات وتطوير العقارات السكنية".





وأعدّت إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين بالشركة دراسة توضح الأسباب والمبررات التي تدعو الشركة لتعديل غرضها، إذ اعتبرت فكرة التطوير العقاري من الحلول الواجب اتباعها، خاصة في ظل ركود سوق العقارات الحالية للقيام بعمليات تطوير عقاري ناجحة.





وتسعى الشركة لمواكبة التطور الذي يحدث في مصر على كل المستويات التشريعية والاقتصادية وعلى مستوى التنمية المستدامة في مجال التنمية والتطوير العقاري.





وانتهت الدراسة إلى تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة التنمية والتطوير العقاري.





فى سياق متصل شرحت الشركة فى البيان عددًا من التطورات الخاصة بمشروعاتها المختلفة، منها

تسليم مشروع مرسيليا فلورانس المنتزه بالكامل، والانتهاء من أعمال المول التجاري (ميجا مول) الملحق بمشروع فلورانس المنتزه، وكذلك الانتهاء من تسليم مشروع مرسيليا لاند– الساحل الشمالي.





وانتهت الشركة أيضًا من 90% من أعمال المرحلة الأولى من مشروع بيتش 4– الساحل الشمالي، كما انتهت الأعمال بمشروع بلو باي– العين السخنة وتجهيزه لتسلُّم العملاء، بينما تستأنف أعمال الحفر في مشروع حياة أليكس بارك.





كما وقّعت الشركة مع مجموعة سويس بلهوتيل إنترناشيونال العالمية لإدارة الفنادق، عقد إدارة سويس بلريزورت مرسيليا بيتش 4 على الساحل الشمالي.





ويعد سويس بلريزورت مرسيليا بيتش 4 ثاني فندق تمتلكه شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري وتديره سويس بلهوتيل إنترناشيونال.





وتتوقع الشركة أن تظل معدلات تحصيل المستحقات في حدود النسب المقبولة بما يكفل استمرار الشركة في الحفاظ على تحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.





وحققت الشركة صافى ربح قدره 13 مليون جنيه فى 2016، مقارنة بنحو 10 ملايين جنيه فى 2015

بزيادة 30%.





وتمتلك مرسيليا إجمالي أصول يُقدَّر بـ2.5 مليار جنيه في عام 2016، مقارنة بــ2.3 مليار جنيه عام 2015، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه.





وبلغت مبيعات مرسيليا خلال عام 2016 حوالي 385 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات 420 مليون جنيه خلال عام 2015.





ويعتبر مشروع مرسيليا بيتش 4 من المشاريع الرائدة حيث استحوذ على نسبة 38% من مبيعات عام 2016، وكذلك مشروع مرسيليا بلو باي بنسبة 33%.



