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بورصة وشركات
عاجل .. لجنة الخطة بالبرلمان تصادق على تطبيق دمغة البورصة
الإثنين 15 مايو 2017 05:38 م
مجلس البرلمان 2017 2
أخر الأخبار
مجلس البرلمان 2017 2
مها أبو ودن
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان صادقت على التعديلات التشريعية الخاصة بتطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن تدخل حيز التنفيذ عقب تمريرها من البرلمان في أقرب جلسة عامة.
وقال المنير، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، إن التعديلات التى صادقت عليها اللجنة، منذ قليل، شملت التجاوز عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءًا من تاريخ 17 مايو الحالي وحتى تاريخ العمل بقانون الدمغة.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى هذا القرار كحل وسط لإنهاء أزمة انتهاء مهلة تأجيل الضريبة على الأرباح الراسمالية وبدء سريانها من 17 مايو الحالي.
وتابع: إن المشروع النهائى الذى وافقت عليه اللجنة منذ لحظات، شمل فرض ضريبة دمغة بنسبة 1.25 فى الألف بدءًا من 1 يونيو وحتى 30 مايو 2018، ثم بنسبة 1.5 في الألف بدءا من 1 يونيو 2018، وحتى 30 مايو 2019، وبنسبة 1.75 في الألف في المدة من 1 يونيو 2019 حتى 30 مايو 2020.
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