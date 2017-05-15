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نقل وملاحة
لجنة النقل بالبرلمان: 90% من موازنة الطرق موجهة للصعيد
الإثنين 15 مايو 2017 05:10 م
طرق جديدة 99
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طرق جديدة 99
وزارة النقل استخدمت أموال صيانة الطرق في أغراض أخرى
ياسمين فواز
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن 90% من أموال موازنة هيئة الطرق لعام 2017/2018، موجهة لصالح الوجه القبلي، وقال إن اللجنة طالبت بتوجيه الموازنة للوجهان البحرى والقبلي بالتوازي.
وأضاف زين الدين في تصريحات لـ"المال"، أن وزارة النقل استخدمت مليار جنيه كانت مخصصة في موزانة العام الجاري لصيانة الطرق، في أغراض أخرى، وتابع :"تجاهل صيانة الشبكة الداخلية للطرق سيدفعنا لإعادة انشاء طرق جديدة".
وقال إن هيئة الطرق نفذت أغلبية خطتها خلال العام المالي الجاري، وكذلك نفذت الموانئ 70% من خطتها، ونفذت هيئة السكة الحديد نصف الخطة، بينما لم تنفذ هيئة السلامة البحرية سوى 10٪ فقط من خطتها.
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