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بنـــوك
3 بنوك تتيح البطاقات اللا تلامسية خلال العام
الإثنين 15 مايو 2017 04:52 م
تامر الكاشف مدير ماستركارد مصر
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تامر الكاشف مدير ماستركارد مصر
هبة محمد
قال تامر الكاشف، مدير ماستركارد مصر، إن بنوك الأهلي، وقطر الوطني الأهلى والبنك التجاري الدولي ستتيح بطاقات دفع جديدة تسمى البطاقات اللا تلامسية Contactless Card خلال العام الجاري.
وأضاف خلال المائدة المستديرة التى تنظمها ماستركارد وإنجاز مصر لإطلاق مسابقة رائدات الأعمال، أن تلك البطاقات ستسهل نمط الحياة اليومية وتقلص زمن عملية الدفع.
وأشار إلى تواضع عدد هذه البطاقات بالسوق في الفترة الراهنة، لكنه من المتوقع زيادتها بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، موضحا انه لن يتم احلال ماكينات نقاط البيع POS الموجودة بالسوق ولكن سيتم تفعيل خاصية الدفع عن بعد المتاحة بها.
ولفت الكاشف إلى أنه من المتوقع أن تتجه البنوك الأخرى لإصدار تلك البطاقات لكنها لم تعلن عن ذلك حتى الآن خاصة أنه يعتمد على سياسة كل بنك.
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