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اتصالات وتكنولوجيا
إنجاز مصر: برنامج رائدات الأعمال يستمر حتى 3 سنوات مقبلة
الإثنين 15 مايو 2017 04:46 م
إنجاز مصر
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إنجاز مصر
هبة محمد
قال رفيق سامي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمؤسسة انجاز مصر، إنه من المستهدف استمرار برنامج رائدات الأعمال بالتعاون مع مؤسسة ماستركارد لمدة 3 سنوات أخرى، بجانب زيادة عدد المستفيدين والانتشار بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار خلال المائدة المستديرة التى تنظمها إنجاز مصر وماستركارد لتدشين مسابقة البرنامج، إنه تم اختيار 20 مشروعا مبتكرا وتدريب المختصين على إدارة المشروعات وكيفية تشغيلها وتسويقها.
وأضاف أنه سيتم اختيار 5 مشروعات فقط لتمويل رؤوس أموالها ومتابعتها، مشيرا الى انه تم التركيز على القاهرة الكبرى في تلك المرحلة وذلك بسبب ضيق الوقت، بجانب صعوبة التواجد بتلك المحافظات.
وقال سامي إنه ستتم معالجة تلك الصعوبات خلال المراحل المقبلة، لاسيما أن المواطنين في المحافظات أكثر حماسا لتدشين مشروعات جديدة ومبتكرة.
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