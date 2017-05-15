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سيـــاســة
محاكمة اللبان وآخرين بقضية رشوة مجلس الدولة 10 يونيو
الإثنين 15 مايو 2017 04:34 م
مجلس الدولة
أخر الأخبار
مجلس الدولة
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة "جمال اللبان" مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، و3 آخرين، وذلك بقضية رشوة مجلس الدولة إلى 10 يونيو لسماع مرافعة الدفاع.
حضر المتهم الأول و3 آخرون وهم "رباب أحمد عبد الخالق" و"مدحت عبد الغفور" و"محمد أحمد شرف الدين"، وكان النائب العام أمر بمنع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر وأحالهم النائب العام جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين في قضية رشوة مشتريات مجلس الدولة لمحكمة الجنايات في اتهامهم بتلقي رشوة.
سيـــاســة
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