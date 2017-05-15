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سيـــاســة
برلماني للحكومة: احذروا من غضبة المصريين
الإثنين 15 مايو 2017 04:34 م
حزب المصريين الأحرار
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حزب المصريين الأحرار
ياسمين فواز
حذر جمال عباس، نائب حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الحكومة برئاسة شريف إسماعيل، من تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.
وقال عباس في بيان، إنه وزير التموين والتجارة الداخلية، يجب أن يفعل دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، لمُتابعة حركة بيع المنتجات داخل الأسواق، كي لا يكون المواطن ضحية لجشع التجار، مُؤكدًا أن المصريين لم ولن يتحملوا أزمة غلاء جديدة.
كما أكد النائب البرلماني، أنه على المواطنين أن يتقدموا ببلاغات ضد التجار الذين يقومون ببيع المنتجات بالأسواق، وفقًا لآهوائهم التجارية، كي تتعامل معهم الأجهزة الرقابية لمُعاقبتهم.
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