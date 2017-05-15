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بورصة وشركات
التباين يسيطر على البورصة حتى ختام تعاملات اليوم
الإثنين 15 مايو 2017 04:10 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، على تباين ملحوظ، بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية.
وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.04%، إلى 12866 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.53%، ليصل إلى 591 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع، بنسبة 0.56%، عند مستوى 1367 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.16 عند مستوى 2060 نقطة، ليخالف نظيره العشرينى بنسبة 0.02 %، عند مستوى 11956نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 679 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين، والأجانب، والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 27 مليون جنيه، و892 ألف جنيه، و5.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب، والمؤسسات المصرية، والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات 15.9 مليون جنيه، و16.5 مليون جنيه، و664 ألف جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأحمر، والأخضر، على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 86 سهمًا من إجمالى 186 سهمًا متداولًا، بينما هبط 74 وبقى 26 دون تغير.
وتوقع محللون، أن تواصل البورصة المصرية الصعود الأسبوع الجاري، ليصل مؤشرها الرئيسي إلى 13200 نقطة، نهاية الأسبوع، رغم تطبيق ضريبة الدمغة بداية من 17 مايو الجاري.
ويتوقع بدء العمل بضريبة الدمغة الأربعاء المقبل، وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، قبل مد المجلس الأعلى للاستثمار الفترة مجددا إلى مايو 2020.
وكانت الحكومة أقرت مارس الماضي، فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، وتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
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