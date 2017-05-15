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تأجيل دعوى تحصيل رسوم الجامعة الأمريكية بالجنيه لـ11 يونيو
الإثنين 15 مايو 2017 03:26 م
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
أخر الأخبار
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
نجوى عبد العزيز
قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار منير عبد القدوس، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الإشكالات المقامة من محمود محمد فهمى المحامى، وكيلا عن 60 ولي أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، للاستمرار في تنفيذ حكم إلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصري دون أي مكون من الدولار الأمريكى لجلسة 11 يونيو المقبل.
واختصم الإشكال الذي حمل 13747 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالى ورئيس الجامعة الأمريكية.
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