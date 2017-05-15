النائب العام يحيل مستشارا لوزير المالية وآخرين للجنايات

نجوى عبد العزيز:

وافق المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، على قرار الاتهام الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا بشأن إحالة كل من طارق فراج محمود عبد الوهاب، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي محمود بركة، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب حسن إبراهيم، مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة، محاسب حر، إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والتي أجراها كل من المستشارين أسامة سيف وعبد العليم فاروق وضياء عابد رؤساء نيابة أمن الدولة العليا – عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود الفخر الرازي، بوساطة من المتهمة أمل عبد الوهاب والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثاني محمود الرازي.

وشمل قرار الإحالة اعتراف المتهمون جميعا بتحقيقات النيابة بارتكاب واقعة الرشوة موضوع الاتهام، والتي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأذون النيابة العامة الصادرة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي جرت فيما بين المتهمين والمتعلقة بواقعة الرشوة، وكذا ضبط المتهمين حال تقديم وتقاضي مبلغ مليون جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة المتفق عليه.