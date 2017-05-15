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اقتصاد وأسواق
المنيا تزيل 279 حالة تعد على الأرض الزراعية
الإثنين 15 مايو 2017 02:29 م
أرض الضبعة العلمين 69
أخر الأخبار
الضبعة العلمين 556
المال - خاص
تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة 279 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 15 فدانا و15قيراطا و23 سهما، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 8 وحتى 14 مايو الحالى، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.
قال المهندس أحمد يوسف عثمان، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ بمركز العدوة بمساحة 13 قيراطا و22 سهما، و16 حالة تعدٍ بمركز مغاغة بمساحة 13 قيراطا و21 سهما، و34 حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و5 قراريط و22 سهما، و31 حالة بمركز مطاي بمساحة فدان و16 قيراطا و22 سهما، وعدد 60 حالة بسمالوط بمساحة فدان و22 قيراطا و15 سهما، و11 حالة بمركز المنيا بمساحة 4 قراريط و20 سهما، و23 حالة في أبوقرقاص بمساحة فدان و5 قراريط و12 سهما، و48 حالة بملوي بمساحة 7 أفدنة و4 قراريط و21 سهما، و42 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 23 قيراطا و12 سهما، بالإضافة إلي 4 حالات إصلاح زراعي بمساحة قيراطين و6 أسهم.
وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.
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