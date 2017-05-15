مؤسسة التمويل الدولية تعقد مؤتمرًا لتمكين المرأة

هاجر عمران



تعقد مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى، مؤتمراً يهدف إلى تشجيع الشركات الخاصة على زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد ضمن جهود المؤسسة الأوسع نطاقاً الرامية إلى تحسين حوكمة الشركات من خلال تعزيز إدماج الجنسين.



ووفق بيان عن المؤسسة منذ قليل، يأتي المؤتمر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشبكة الاتفاق العالمي في مصر ومركز المديرين المصري والمجلس القومي للمرأة.



وقال البيان إنه رغم مشاركة نصف نساء العالم في سوق العمل، لكن فرص العمل المتاحة للعديد منهن قليلة والدخل الذي يحصلن عليه منخفض مقارنة بنظرائهن من الرجال. ففي مصر، تمثل النساء 12% فقط من العمالة الدائمة بدوام كامل و30% من أصحاب الأعمال.



وأضاف أن المرأة لا ترأس سوى 7% من الشركات المصرية، ويقل متوسط الرواتب الذى تحصلن عليه بنسبة 22 % تقريباً عن نظرائهن من الذكور، ومن الممكن أن يساعد سد هذه الفجوات مصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32%.



وقالت ندى شوشة، كبير مستشاري مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال البيان: "إننا نؤمن في مؤسسة التمويل الدولية بأن تمكين المرأة أمر أساسي لبناء اقتصاد قوي ودفع عجلة النمو الاقتصادي".



وأضافت أن التنوع في مجالس الإدارة يعتبر عنصراً يساعد الشركات على الاستفادة من مواهب ومهارات أكثر تنوعاً وتحسين قدرات الشركات التنافسية وزيادة العوائد على الاستثمارات.