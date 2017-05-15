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ماستركارد وإنجاز تنظمان مسابقة لرواد الأعمال
الإثنين 15 مايو 2017 02:13 م
ماستركارد - مصر
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ماستركارد - مصر
هبة محمد
تنظم اليوم مؤسسة ماستركارد بالتعاون مع مؤسسة إنجاز-مصر، مسابقة لعدد من رواد الأعمال ليتم اختيار ٥ فقط من إجمالى ٢٠ رائد أعمال تم تدريبهم بصورة متكاملة على إدارة وتشغيل وتسويق مشروعاتهم.
وفي يناير الماضى، اطلقت ماستركارد وانجاز مصر برنامجا لدعم ريادة الأعمال في مصر، خاصةً رائدات الأعمال اللاتى لديهن رؤى وأفكار متميزة.
ورصدت ماستركارد ٥٠٠ الف جنيه لتمويل رؤوس اموال المشروعات الفائزة بحد أقصى 100 ألف جنيه لكل مشروع، لكنها اشارت الى توليها تدريب وتأهيل كل المشروعات الأخرى.
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