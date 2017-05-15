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اقتصاد وأسواق
مبيعات مجموعة العربى 10 مليارات جنيه العام الماضى
الإثنين 15 مايو 2017 01:46 م
توشيبا العربى
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توشيبا العربى
دعاء حسنى
قال مدحت العربى، رئيس سلسلة الإمداد بمجموعة العربى المتخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية، إن حجم مبيعات المجموعة بلغ 10 مليارات جنيه بنهاية 2016، مضيفا أن حجم استثمارات المجموعة يبلغ حاليا 4 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال افتتاح العربى، مصنعا لإنتاج غسالة توشيبا الفول أتوماتيك اليوم بتكنولوجيا SDD Inverter وباستثمارات تصل الى 250 مليون جنيه بمجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بقويسنا على مساحة 11000 متر مربع والذى يتوقع أن تصل طاقتة الإنتاجية الى نصف مليون وحدة سنويا يتم تصدير 20% منها.
اقتصاد وأسواق
توشيبا
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