نتائج اجتماع مجلس الأمن السيبرانى‎

اجتماع مجلس الأمن السيبرانى‎ 111111111111

المال-خاص



عقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى اجتماعا برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني أمس الاحد لمتابعة آخر تطورات الهجمات الإلكترونية " لفيروس الفدية الإلكترونية" التي تعرض لها عدد كبير من دول العالم ، والاستعدادات اللازمة لمواجهة الهجمات الحالية وأي هجوم مماثل مستقبلي بالإضافة إلى الاطمئنان على الموقف الحالي في القطاعات الحيوية للدولة ودور المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية cert لدعم التصدي لهذه الهجمات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاعات الحيوية.



وقد عرض المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني تقريراً عن عمليات التنسيق التي تمت من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبراني مع ممثلي القطاعات الحيوية والجهات الأمنية للتصدي لهذه الهجمات وأي تداعيات لها.



كما تم التوجيه خلال الاجتماع نحو الاستعداد للمرحلة الثانية من الهجمات وغيرها من الأخطار الإلكترونية واتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي للثغرات في الانظمة والبرمجيات.



وقد ناقش المجلس مقترح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أعدها المكتب التنفيذي للمجلس تمهيدا لرفعها الي رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف المجلس بإعداد الاستراتيجية.



يذكر أن الأعلى للأمن السيبراني يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن الجهات السيادية والقطاعات الحيوية في الدولة.