عماد: لا تحقيق للتنمية دون النهوض بصحة المواطنين

أحمد عماد وزير الصحة

أحمد صبرى



حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مساء أمس المنتدى الوزارى العربى حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والمنعقد بمقر الأمانة العامة العامة لجامعة الدول العربية.



وأعرب الوزير خلال كلمته عن سعادته لحضور هذا المنتدى المهم والذى يأتى ضمن الجهود الرامية لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب العربية، لافتا الى ثقته بما سيحظى هذا المنتدى من مناقشات وتفاهمات ستعمل على إثراء العلاقات الصحية بين الدول العربية ومما سيصب بلا شك فى مصلحة شعوبنا.



وأوضح عماد أن المواطن يمثل رأس المال البشرى للدولة وبالتالي يعتبر النهوض بصحة المواطنين ركن أساسى للتنمية المستدامة، ولذا كانت الصحة دائماً محور اهتمام المسؤولين عن الحوكمة العالمية عند صياغة الخطط التنموية والاهداف التابعة لها ، وعلى هذا الأساس كانت الأهداف المتعلقة بصحة الإنسان جزء مهم من أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجياتها المعلنة في مؤتمر ريو+ 20 لعام 2012 والتي إنبثقت منها الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) لأجندة التنمية ما بعد 2015 حيث يتضمن تعريف الهدف الثالث السعي لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة لجميع المواطنين.



وأضاف وزير الصحة أننا نستطيع إبراز العلاقة التى تربط مفهوم الصحة بالتنمية المستدامة، حيث يتطلب الأمر أولاً توضيح المقصود بكلا المفهومين، مشيرا الى أن ما يميز مفهوم التنمية المستدامة مبادئ حاكمة متفق عليها هى: (1) السعى لتحسين ظروف الحياة للأكثر فقراً مع حفظ حقوق الأجيال القادمة، (2) التكامل والتناغم بين البيئة والاقتصاد والمجتمع، (3) وجود منظور طويل الأجل.



مشيرا الى أن تعريف الصحة طبقأً لمنظمة الصحة العالمية هو "الصحة هى حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية وليس مجرد انعدام المرض أو العجز". ويحتوى مضمون هذا التعريف كما ذكر من قيبل جميع العوامل التي تؤثر في صحة المواطنين ويشمل ذلك؛ كل المجهودات الرامية إلى توفير العلاج والدواء،و تحسين المحددات الاجتماعية، ونمط الحياة الصحية والسلوكيات، وأخيراً وليس آخراً النهوض بالثقافة والوعي المجتمعي بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض.



وأكد وزير الصحة أنه مما سبق يتضح أن القاسم المشترك بين المفهومين هو المجتمع. ويمثل الإنسان وحدة الأساس في بناء المجتمع وبينهما علاقة طردية إذا تقدم إلى الأمام تقدم المجتمع وإذا تردت حالته تردت حالة المجتمع. كما يؤكد أيضاً مفهوم الصحة على العلاقة التي تجمع بين البيئة والمجتمع والاقتصاد، حيث يدخل تحت نطاق تحسين المحددات الاجتماعية – وهي أحد مقومات الصحة العامة- البعد البيئي الذي يتضمن من بين عوامل كثيرة مثل جودة وسلامة الموارد الطبيعية مثل المياه والهواء والتربة. أما بالنسبة للاقتصاد فالهدف الأسمى لتحسين المستدام لصحة المواطنين هو بناء مجتمع صحي قادر على إقامة علاقات اجتماعية وعلى العمل والإنتاج وبالتالي النهوض بالدولة وإقتصادها وضمان إستدامة تقدمها.



وعلى هذا الأساس يتبين أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكنه أن يحدث من دون النهوض بصحة المواطنين أولاً.



وتابع الوزير أنه من أجل هذا فقد استلهمت الخطة الاستراتيجية للصحة في جمهورية مصر العربية روحها من الدستور المصدق عليه عام 2014 والذي يضع الصحة على قمة جدول الأعمال الوطني، فتبرز المادة 18 من الدستور أهمية الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية عالية الجودة، وتضع المادة هدفا لقياس الاستثمار في قطاع الصحة عن طريق زيادة الانفاق الحكومي في مجال الصحة بنسبة 3% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي.



وتعتبر هذه الخطة الطموحة عنصًرا أساسيًا من عناصر استراتيجية التنمية المستدامه 2030 والتي تشكل الإطار التنظيمي الموجه لعمل المؤسسات الحكومية وتضمن التوزيع الامثل للموارد المحدودة بكفاءة وفعالية والتي تحظى بدعم سياسي على أعلى مستوى يتمثل في السيد الرئيس شخصيًا والذي قام بإطلاق استراتيجة التنمية المستدامة مصر 2030 وأصدر أوامره للجهات التنفيذية المختلفة بأن تقوم بتطبيقها ومتابعة تنفيذ محاورها وأهدافها بشكل دوري.



ونوه بأنه من أجل تحقيق الأهداف الصحية الواردة بمحور الصحة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، قامت الوزارة بإعداد خطط تنفيذية لضمان التنفيذ الفعلي للأهداف الموضوعة و حسب الاولويات الصحية، من اجل تحقيق الرؤية الصحية العامة وهي الحق في الصحه كما نص دستورنا الجديد .



ووجه الشكر لكل من ساهم في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة، مشيرا الى أن إعداد هذه الإستراتيجية هو تعزيز وترسيخ للجهود والإنجازات السابقة التى حققها القطاع الصحى، واستكمالا للجهود المبذولة من أجل التكامل بين القطاع الصحي بوزارة الصحة والقطاعات المعنية بالصحة والوزارات الأخرى لوضع أهداف محددة وواضحة حسب الامكانيات المتاحة مما يجعلها خطة واقعية وطموح وتلبى الاحتياجات الصحية للأعوام المقبلة، وتضمن التوزيع الامثل للموارد بكفاءة وعدالة.



وقال إن هناك محاور أو محددات للصحة وهي العوامل التي تؤثر في صحة المواطنين بالإيجاب أو بالسلب، وتتضمن (1) المناخ العام الذي يؤثر على حياة الإنسان والذي يتكون من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، (2) ظروف المعيشة والعمل المرتبطة بمستوى السياسات والإستراتيجيات القومية والتي تحتوي على جوانب مثل إمكانية الحصول على خدمات صحية بجودة عالية أو مياه الشرب النقية والصرف الصحي الأمن، (3) الروابط الاجتماعية التي تدعم الصحة، (4) أنماط الحياة الفردية والتي تأخذ في الإعتبار جوانب مثل النظافة الشخصية.



وشدد وزير الصحة على أننا بحاجة للمزيد من المبادرات البناءة لجمع شمل جهود الدول الإقليمية والعالمية تحت مظلة الأمم المتحدة، مؤكدا أن العمل الجماعي دائمًا يحقق نتائج أفضل خاصةً فيما يتعلق باستدامة تلك الجهود وضمان استمراريتها، قائلا: "إن مصر دائمًا ترحب بتبادل الخبرات والدعم الفني والتقني في هذا الشأن من أجل تحقيق رخاء ورضا مواطنينا في مجالات الصحة المختلفة".