إريكسون تطرح حلولًا لميكنة الخدمات عبر شبكات الاتصالات‎

إريكسون

المال - خاص



أعلنت شركة إريكسون لحلول الاتصالات اليوم، عن إطلاقها حلولا مبتكرة جديدة خاصة بعملية التزامن الديناميكيDynamic Orchestration solution لتسهيل عملية التوفير السريع وأتمتة الخدمات عبر الشبكات العادية والافتراضية.



وقال أولف إيفالدسون، رئيس قسم الخدمات الرقمية للمؤسسات في إريكسون: "توفر المحاكاة الافتراضية فرصاً كبيرة ومميزة، ولكن نظرا للتعقيد الموجود في هذا المجال، فإن العديد من المشغلين يتبعون نهجا تدريجيا للوصول إلى هناك. ومن خلال إطلاق حلول اريكسون التزامن الديناميكي سيتمكن عملاؤنا من تحقيق نتائج إيجابية عديدة والتفوق في تقديم الخدمات التقليدية، إضافة إلى دمج القدرات الافتراضية في الوقت المثالى، بهدف احتضان الفرص الناشئة في الأسواق وقطاعات الأعمال التى ستقودها تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء ".



ينبغي على المشغلين أن يكونوا أكثر مرونة في توفير تقديم الخدمات على نطاق عالمي في عصر أصبحت فيه السرعة والحوكمة أشياء غاية في الأهمية. ونظراً للتطور الكبير في شبكات تكنولوجيا المعلومات، والذي نتج عن التحول نحو تبني شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، أصبحت الخدمات تعتمد بشكل أكبر على السحابة الإلكترونية. وفي مثل هذه البيئة، لا يكفي أن يتم تقديم الخدمات المبتكرة للعملاء فقط عند الطلب، ولكن يجب أن تكون قادرة على الاستجابة للديناميكيات المحيطة في الوقت المثالي وبسرعة ومرونة عالية.



وأضاف: يجب أن يتغير مفهوم توفير الخدمات للعملاء من أسابيع إلى دقائق، ويجب أن يتم قياس اتفاقيات مستوى الخدمة وتطبيقها بشكل مختلف عن السابق. ومع تحول المشغلين نحو تلبية هذه الاحتياجات، فإن تمكين التزامن الآلي للموارد المتاحة على نطاق واسع يعد أمراً أساسياً.



ومن بين العروض الرئيسية ضمن محفظة أنظمة الدعم الرقمي من إريكسون، توفر حلول اريكسون الخاصة بالتزامن الديناميكي Dynamic Orchestrationللمشغلين المهارات والوسائل العملية اللازمة للانطلاق في رحلة التحول إلى الشبكات المعرفة بالبرمجيات(SDN) والمحاكاة الافتراضية لوظائفالشبكات(NFV). وتدمج الخدمات الشاملة الجديدة من اريكسون البرمجيات الرائدة في السوق مع خدمات مهنية لأتمتة مستويات متعددة من العمليات المعقدة لإنشاء وتشغيل وضمان الخدمات الرقمية الجديدة بما في ذلك الشبكات المعرفة بالبرمجيات واسعة النطاق (SD-WAN)والشبكات الخاصة الافتراضية المتنقلة والمؤسسية (VPN) وتقطيع شبكات الجيل الخامس.