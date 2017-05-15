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عبقرية الإمام 15 الإكراه على التحكيم!
الإثنين 15 مايو 2017 11:29 ص
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يبدو لمن يراجع فصول التحكيم الذى أُكره عليه الإمام علىّ إكراهًا، أن «الأشعث بن قيس» كان بمثابة «طابور خامس» بلغة العصر فى صفوف الإمام.
كان طموح هذا الرجل بغير حدود، بل وبلا ضوابط، فقد طمح إلى الملك بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام، ودعا قومه أن يتوِّجوه، وحارب المسلمين مع المرتدين حتى حوصر فى حصنه أيامًا، فلما يئس من الغلبة استسلم، ونجا بعشرة من أصحابة اختارهم إلى أبى بكر رضى الله عنه، فقبل توبته وزوجه أخته «أم فروة». فلما نشبت الفتنه التى تسبب فيها معاوية، كان من حزب علىّ ويتطلع كدأبه فيما يبدو للفرصة السانحة.
كان هذا الأشعث على رأس من حضوا على القتال واندفعوا إليه للوصول إلى الماء الذى سد عسكر معاوية الطريق إليه، وطفق يومها يقول: «يا أمير المؤمنين! أيمنعنا القوم الماء وأنت فينا ومعنا سيوفنا؟ وَلَِّنى الزحف إليه، فو الله لا أرجع أو أموت».
ولكنه عاد إلى المسالمة بعد أن وضح النصر لصفوف الإمام فى ليلة الهرير بصفين، وجعل يدعو إلى الكف لأنه يخاف على النساء والذرارى.
فلما احتال معاوية لرفع المصاحف بعد أن أوشك على الفرار، ذهب الأشعث إلى علىّ رضى الله عنه، فقال له «ما أرى الناس إلاَّ قد رضوا وسرهم أن بجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن.. فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد فنظرت ما يسأل».
وذهب إلى معاوية، وعاد يتبنى طلبه التحكيم، ولا يكتفى بذلك وإنما يختار له هو وأنصاره رجلاً لينوب عن علىّ، وعلىّ لا يقبله ولا يرضاه ولا يطمئن إليه.
وتكاثر أنصار التحكيم، وكان من المؤسف أن يجترئوا على أمير المؤمنين، وأن يجبهوه بالقول السىء، منذرين ومتوعدين، وألحّوا عليه أن ينحى «الأشتر النخعى» وهو من أخلص قواده وأعظمهم بلاءً، وإلاَّ اعتزلوه أو قتلوه !!
فقبل علىّ التحكيم وهو كاره..
واختار أهل الشام عمرو بن العاص، وإذْ بالأشعث بن قيس ينبرى مصادرًا على الإمام، ليقول: «فإنا قد رضينا بأبى موسى الأشعرى».
فقال علىّ: «إنه ليس لى بثقة.. قد فارقنى وخَذَّل الناس عنى، ثم هرب حتى أمنته بعد أشهر، ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك».
قالوا: «لا نريد إلاَّ رجلاً هو منك ومن معاوية سواء، ليس إلى واحد منكما بأدنى من الآخر».. وتجاهلوا عن جهالةٍ أو سوء قصد، أن عمرو بن العاص أدنى إلى معاوية ويحارب فى صفوفه.
وقال علىّ: «فإنى أجعل الأشتر» ولكن الأشعث عاد ليصادر وهو ينفس على الأشتر مكانته وبلاءه، وظل ومن جمعهم يلحّون فى تعيين أبى موسى الذى يريدون.
فلما رأى علىّ إصرارهم، وقلة أنصاره على رأيه بينهم، قال: «فقد أبيتم إلاَّ أبا موسى؟». قالوا: «نعم!»، قال: «فاصنعوا ما بدا لكم !».
وأورد الأستاذ العقاد تعقيبًا على موقف هذا الأشعث ودوافعه: «فهذا رجل من الزعماء المطاعين فى جيش علىّ، لم يدع من وسعه شيئًا لتغليب حزب معاوية على حزبه، واستكثر عليه أن يكون الحكم الذى يختاره نصيرًا له مؤمنًا بحقه وصحة رأيه. ولا طائل فى البحث عن هذا الخذلان الصريح، أكان هو الطمع فى الملك بعد فشل علىّ أم النقمة على الأشتر النخعى فى مكانته وبلائه، أم التواطؤ بينه وبين معاوية على منفعة مؤجلة ومكافأة موعودة.. فإنما النية الخبيثة ظاهرة وإن استترت العلة، وأيًا كانت العلة الخفية فقد صنع الرجل غاية ما استطاع لتغليب حزب معاوية وخذلان الحزب الذى هو فيه».
وقال علىّ يصف قسمته من الأنصار، وقسمته من النوازل والعثرات: «لو أحبنى جبل لتهافت».
وقال يصف أنصاره: «أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهى الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء.. ما عزَّت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم. أعاليل بأضاليل دفاع ذى الدين المطول.. أى دار بعد داركم تمنعون؟.. ومع أى إمام بعدى تقاتلون؟.. المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل (السهم المكسور). أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع فى نصركم، ولا أوعد العدو بكم، ما بالكم ؟.. ما دواؤكم ؟.. ما طبُّكم ؟.. القوم رجال أمثالكم، أَقَوْلاً بغير علم ؟.. وغفلة من غير ورع ؟.. وطمعا فى غير حق ؟..».
وهى صيحة لا تصف فيما يقول الأستاذ العقاد إلاَّ بعض ما يعانيه من حيرة، لا مخرج له منها فى سياسة أصحابة. فإنه لم يفرغ من التحكم الذى أذعن له وهو كاره، حتى فوجئ بعصابةٍ أخرى من أنصاره يرمونه بالكفر لأنه قبل ذلك التحكيم، وزعموه قبولا للتحكيم فى كلام الله وفى دماء المسلمين، وهو عندهم كفر بواح، أولئك هم الخوارج الذين حاربوه بالسلاح، وكانوا يحرّمون عليه حرب معاوية قبل ذاك!
ثم اجتمع الحكمان بدومة الجندل التى وقع عليها الاختيار لتكون وسطًا بين العراق والشام. ولم يكن قرار الحكمين المتوقع خافيًا على من عرفوا أبا موسى الأشعرى وعمرو بن العاص.
ولم يغب عن دهاة العرب أن عمرو بن العاص سوف يحتال لنفسه ولصاحبه معاوية الذى أنابه عنه.
ويروى الأستاذ العقاد ما ذهب به « المغيرة بن شعبة » إلى « معاوية » يطمئنه إلى ما سوف تسير إليه الأمور بين الحكمين، ويروى بعض ما كان يدور بين الحكمين من حوار حين يلتقيان، حتى وقر فى خلد الأشعرى أنه لا مناص من خلع علىّ ومعاوية وأنه لا سبيل لأى اتفاق غير ذلك!
ولكن عمرو بن العاص كان يضمر الخديعة، وحرص على تقديم الأشعرى ليتحدث أولاً، واثقًا أن ذلك سوف يرضيه، فتقدم الأشعرى ليقول بعد تمهيد «..... أيها الناس، إنّا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة، فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأيى ورأى عمرو عليه، وهو أن نخلع عليًا ومعاوية، ونستقبل الأمة بهذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم، وإنى قد خلعت عليًا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاً».
وتلاه عمرو فقال بعد تمهيد: «... إن هذا قال ما سمعتم وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبى معاوية، فإنه ولىّ عثمان بن عفان رضى الله عنه، والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه».فغضب أبو موسى، وصاح به: «مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت، إنما مثلك مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث..».
فابتسم عمرو، وهو يقول: «إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارًا..».
كلب وحمار فيما حكما به على نفسيهما غاضبين، وهما يقضيان على العالم بأسره ليرضى بما قضياه..
وانتهت المأساة بهذه المهزلة، أو انتهت المهزلة بهذه المأساة !!
وبان أن اجتماع الحكمين لم يفض إلى اتفاق بين الحكمين، فعاد الخلاف إلى ما كان عليه !!
وأحسب أننى ما قرأت أو استرجعت تفاصيل هذه المأساة، إلاَّ وتمنيت أن يعود الزمن القهقرى لينتصر علىّ، ويُهزم شانئوه والخارجون عليه!
ولكن هيهات للزمن أن يعود!!
رجائى عطية
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