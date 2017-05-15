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اقتصاد وأسواق
تراجع معدل البطالة إلى 12% بالربع الأول
الإثنين 15 مايو 2017 11:24 ص
البطالة بين الشباب 56
أخر الأخبار
بطالة الشباب 556
رويترز
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الإثنين إن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 12% في الربع الأول من هذا العام مقابل 12.7% قبل عام.
وأضاف جهاز الإحصاء في التقرير الذي نشر على موقعه الإلكتروني أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.503 مليون عاطل بانخفاض 88 ألفا.
وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.149 مليون موظف بزيادة 710 آلاف موظف عن الربع المقابل من 2016.
وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12% خلال السنة المالية 2016-2017 والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
اقتصاد وأسواق
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