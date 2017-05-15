صالة 2 تربك مطار القاهرة

شريف فتحى وزير الطيران 22

هاجر عمران ـ دعاء محمود



أبرزت أزمة تكدس المعتمرين فى صالة «2» بمطار القاهرة الجوى مؤخرًا، بعض المشكلات التى تعانى منها الصالة رغم مرور أقل من عام على تشغيلها، ومن ضمن المشكلات عدم تخصيص مكان كبير لانتظار السيارات، والتصميم الهندسى المتعدد الأدوار، ما يعيق سهولة الحركة لإنهاء إجراءات السفر، لا سيما مع كبار السن، فضلاً عن ضعف الخدمات.



واعترف شريف فتحى، وزير الطيران، أن هناك أزمة فى ساحة انتظار السيارات، منوهًا أنه بعد الانتهاء من إنشاء مبنى الركاب الجديد، وجدت الوزارة أنه لا يضم مكان مخصص لركن السيارات بالشكل المأمول.



ولفت فتحى إلى أنه من المحتمل أن يستغل البعض هذا الأمر بهدف توجيه الانتقادات للوزارة، إلا أن ضعف الإمكانات تكبل أيدينا.



وأوضح أن الوزارة ستطرح خلال الفترة المقبلة، إنشاء جراج لمبنى الركاب «2»، وأنها تنتظر الوقت المناسب لذلك.



وانتقد حسن عزيز، رئيس اتحاد النقل الجوى المصرى السابق، الإجراءات المتبعة، والتعاملات اللوجستية بمبنى الركاب «2» الجديد بالمطار، مؤكدًا أن الإجراءات معقدة، فضلًأ عن نقص بعض الخدمات مثل إنشاء جراج لسيارات، والسير بالحقائب لمدة نصف ساعة.



وأضاف عزيز أن التصميم الهندسى الخاص بالمبنى مختلف عن مطارات العالم، وأنه يشبه المركز التجارى، متوقعًا زيادة حجم الشكاوى خلال الفترة المقبلة، كلما زادت حركة السفر فى المبنى، ونقل شركات الطيران للعمل به، بدلًا من مبنى الركاب «1».



وتبلغ المساحة الكلية للمبنى نحو 231 ألف متر مربع، ويتضمن 14 بوابة سفر، و28 وحدة كبارى تحميل، و8 سيور وصول، و38 كاونتر سفر، و40 كاونتر وصول، كما يحتوى المبنى على 11 غرفة فندقية، داخل الدائرة الجمركية، مجهزة ليستخدمها الركاب دون الحاجة للحصول على تأشيرات دخول لمصر.



كما تصل الطاقة الاستيعابية للمبنى إلى 7.5 مليون راكب، لترتفع الطاقة الكلية لمطار القاهرة الدولى لما يزيد عن 30 مليون راكب سنويًا وبقيمة استثمارية 3.4 مليار جنيه.



ووجه وزير الطيران نصيحته إلى الركاب، باستخدام «المون ريل» أو القطار المتنقل داخل المطار، للتحرك بين الصالات الثلاث، مشيرًا إلى أن الركاب المصريين دائمًا ما يخشون استقلال هذا القطار، رغم أهميته، فمن الممكن أن يترك الراكب سيارته فى مبنى «1»، وينتقل بالقطار إلى مبنى «2» لاستقلال طائرته.



وقال مصدر من مطار القاهرة الجوى، إن هناك شكاوى كثيرة من الركاب من صالة «2»، لا سيما كبار السن، من الذين يصعب عليهم التنقل من خلال تلك الصالة، مشيرًأ إلى أن الكافيتريات والخدمات داخل الصالة، لا تعمل بطاقتها الكاملة.



وأضاف أن أزمة تكدس المعتمرين، السبب الرئيسى وراء ظهور مشكلات صالة «2» بشكل واضح، بداية من الجراج، مرورًا بالتصميم الهندسى غير المناسب لكبار السن، وأخيرًا ضعف الخدمات.



وقال محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن التقييم النهائى للصالة الجديدة، 28 سبتمبر المقبل، أى بعد مرور عام على افتتاحها.



ونوه محروس إلى أن الصالة تستوعب حتى 7.5 مليون راكب سنويًا، وأنه حال ثبت عكس ذلك ستبحث الشركة سبل زيادة الإقبال على الصالة.



وأشار رئيس الشركة إلى أن الظروف الأمنية تعيق انتظار سيارات الركاب وذويهم، بالقرب من المبنى الجديد.