التصدير الكورى يبحث تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار الشهر الحالى

الدولار 2000000

هاجر عمران



تنتظر القاهرة وفدا من بنك التصدير والاستيراد الكورى، سيزور مصر خلال الشهر الجارى، لبحث حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لكوريا الجنوبية العام الماضى.



وقال سونجو يو، سفير كوريا بالقاهرة إن الوفد سيلتقى عمرو الجارحى، وزير المالية، وعددا واسعا من مسئولى الحكومة، مشيرا إلى أن حزمة التمويل الجديدة فرصة جيدة لمصر، لأنها قروض ميسرة تغطى عدة مشروعات بقطاعات متعددة، منها مشروع تحديث نظم الإشارات فى خط السكة الحديد فى خط السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر بقيمة 114.98 مليون دولار.



وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد وقعت مذكرة تفاهم بإجمالى 3 مليارات دولار مقسمة بواقع 700 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية، من خلال قروض حكومية ميسرة، و2.3 مليار دولار، لتمويل مشروعات من خلال قروض الصادرات الائتمانية، وذلك فى مجالات النقل، الطاقة الشمسية، والطاقة الجديدة، خلال زيارة الرئيس السيسى إلى سيول العام الماضى. وقال «يو» إن الشركات الكورية لم تبلغه برغبتها فى الاستثمار بالمشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الماضية، سواء فى تنمية محور قناة السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف أن أفضل طريقة يمكن بها جذب شركات جديدة إلى السوق المصرية، هى معاملة الشركات الموجودة بالفعل، مثل «سامسونج» و«إل جى» بطريقة جيدة ومريحة، لأن أول خطوة تقوم بها الشركات المهتمة بالسوق هى رصد تجارب الشركات التى سبقتها.



وأشار إلى أن السفارة تنظم اجتماعا مع الشركات كل 3 شهور، وستعقد الدورة المقبلة من هذه السلسلة نهاية الشهر الجارى مع 350 شركة لمناقشة التحديات الداخلية والمستجدات.



وأكد أن بلاده توفر فرصا تدريبية لمسئولى الحكومة والطلاب بشكل مستمر، مقدرا الذين استفادوا من هذه البرامج بنحو 1300 مصرى تقريبا.