التعمير الألمانى يرصد 300 مليون يورو لحزمة مشروعات

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❏ هينز: نفذنا مشروعات بالسوق المحلية بقيمة 4 مليارات يورو



سمر السيد وهاجر عمران



يخطط بنك التعمير الألمانى لتمويل سلسة من المشروعات بالسوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة تتجاوز 300 مليون يورو، وفق بوركهارد هينز، مدير بنك التعمير الألمانى «KfW» بمصر.



وقال هينز، لـ«المال»، إن المشروعات تشمل عدة محاور رئيسية، هى مياه الشرب والصرف الصحى والرى والمخلفات الصلبة والطاقة الجديدة والمتجددة، وخلق الوظائف عبر التدريب المهنى والتمويل متناهى الصغر.



ولفت إلى أن التمويلات المقرر تخصيصها ستكون بجانب الأخرى المعلنة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدعم مصر فى تفعيل اتفاق صندوق النقد الدولى والبالغة 250 مليون دولار.



فى سياق متصل، قال هينز إن البنك ينفذ مشروعات بقيمة 1.5 مليار يورو موزعة على أكثر من 25 مشروعًا فى قطاعات مختلفة، منها على سبيل المثال محطات الصرف الصحى والمياه فى محافظات الدلتا، بجانب تنفيذ 100 مدرسة ابتدائية فى صعيد مصر ومشروع قناطر أسيوط، بخلاف مشروعات بقيمة 4 مليارات دولار تم تنفيذها بالفعل منذ بداية عمل البنك بالسوق المحلية فى 1962 وكان غالبيتها فى السكك الحديدية.



وأضاف أنه وقع اتفاقاً نهاية العام الماضى بقيمة 10 ملايين يورو مع وزارة التعليم لبناء مدارس ابتدائية بما يساهم فى فتح المزيد من الفرص أمام الطفل المصرى، وهو ما سيكون له أثر طويل المدى على تغيير حياته وأسرته.



وأوضح أن المدارس الإضافية المقرر إنشاؤها تعتبر حديثة التصميم وتراعى الظروف البيئية ما سيجذب انتباه الأطفال ويخلق مناخاً محبِباً فى العملية التعليمية.



ولفت هينز إلى أن البنك لن يضخ تمويلات جديدة فى السكك الحديدية، إذ تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على فتح الباب لمجالات تعاون أخرى.



وينفذ البنك الألمانى «KfW» مشروعاته من خلال 3 أذرع رئيسية تابعة له وهى بنك التنمية ومؤسسة التمويل «DEG» للعمل مع القطاع الخاص والثالثة لتمويل مشروعات البنية التحتية «IPEX».