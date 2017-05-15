جودز مارت تبحث طرح تطبيقها كموقع إلكتروني

المنيا هايبر ماركت

المال ـ خاص:



تبحث شركة «جودز مارت» لخدمات البقالة الإلكترونية، طرح تطبيقها كموقع إلكترونى خلال المرحلة المقبلة، والتوسع فى 3 مناطق جديدة، وهى القاهرة الجديدة والمعادى والزمالك، وطرح التطبيق كموقع إلكترونى.



وقال عمرو فوزى، العضو المنتدب للشركة، إنها ستوظف الاستثمارات التى حصلت عليها مؤخرا من صندوق رأسمال المخاطر « ألجيبرا فينتشرز»، والبالغة 750 ألف دولار فى بناء منصة متكاملة، وتطوير حلول تكنولوجية جديدة، وزيادة عدد مستخدميها، من أجل وضع «جودز مارت» على خريطة مواقع التسوق الإلكترونى عالميا.



وأوضح لـ «المال» أن «جودز مارت» توفر خدماتها حاليا لأكثر من ٦٠٠ مستخدم في منطقتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، عبر تطبيق متاح على أجهزة هواتف «الآيفون» و«الآندرويد»، وتخطط لتفعيل خدماتها فى القاهرة الجديدة والمعادى والزمالك، مبينا أن قرار التوسع فى محافظات جديدة خارج القاهرة مرهون بالتأكد من عدم تأثر مستوى الخدمة بالسلب.



يشار إلى أن فكرة التطبيق تقوم على توفير مستلزمات البقالة «أونلاين» بهدف حل مشكلة الزحام داخل السوبر ماركت، وإهدار الوقت فى التنقل لشراء مستلزمات المنزل من المواد الغذائية، كما يوفر اشتراكات شهرية تصل إلى 140 جنيها شهريا، والدفع «أون لاين» عن طريق البنك الأهلى، والدفع كاش، ولا يتعاون مع أى هايبر ماركت، بعكس التطبيقات الشهبية إذ يمتلك مخازنه الخاصة التى يقوم بوضع المنتجات الغذائية داخلها.



وأضاف أن الشركة تمتلك 9 سيارات لتوصيل طلب العميل من خلال صندوق خشبى يتم تثبيته بجوار باب المنزل، والذى يقوم بطلب جميع احتياجاته أونلاين عبر التطبيق فى أى وقت من اليوم حتى التاسعة مساء ليقوم الموظفون بتحضيرها وتوصيلها قبل السادسة صباحا.



يذكر أن جودزمارت تأسست فى عام 2014 بواسطة عمرو واخواته الثلاث طارق، ورامى، وأحمد.