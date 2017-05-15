EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
جودز مارت تبحث طرح تطبيقها كموقع إلكتروني
الإثنين 15 مايو 2017 10:11 ص
هايبر ماركت المنيا
أخر الأخبار
المنيا هايبر ماركت
المال ـ خاص:
تبحث شركة «جودز مارت» لخدمات البقالة الإلكترونية، طرح تطبيقها كموقع إلكترونى خلال المرحلة المقبلة، والتوسع فى 3 مناطق جديدة، وهى القاهرة الجديدة والمعادى والزمالك، وطرح التطبيق كموقع إلكترونى.
وقال عمرو فوزى، العضو المنتدب للشركة، إنها ستوظف الاستثمارات التى حصلت عليها مؤخرا من صندوق رأسمال المخاطر « ألجيبرا فينتشرز»، والبالغة 750 ألف دولار فى بناء منصة متكاملة، وتطوير حلول تكنولوجية جديدة، وزيادة عدد مستخدميها، من أجل وضع «جودز مارت» على خريطة مواقع التسوق الإلكترونى عالميا.
وأوضح لـ «المال» أن «جودز مارت» توفر خدماتها حاليا لأكثر من ٦٠٠ مستخدم في منطقتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، عبر تطبيق متاح على أجهزة هواتف «الآيفون» و«الآندرويد»، وتخطط لتفعيل خدماتها فى القاهرة الجديدة والمعادى والزمالك، مبينا أن قرار التوسع فى محافظات جديدة خارج القاهرة مرهون بالتأكد من عدم تأثر مستوى الخدمة بالسلب.
يشار إلى أن فكرة التطبيق تقوم على توفير مستلزمات البقالة «أونلاين» بهدف حل مشكلة الزحام داخل السوبر ماركت، وإهدار الوقت فى التنقل لشراء مستلزمات المنزل من المواد الغذائية، كما يوفر اشتراكات شهرية تصل إلى 140 جنيها شهريا، والدفع «أون لاين» عن طريق البنك الأهلى، والدفع كاش، ولا يتعاون مع أى هايبر ماركت، بعكس التطبيقات الشهبية إذ يمتلك مخازنه الخاصة التى يقوم بوضع المنتجات الغذائية داخلها.
وأضاف أن الشركة تمتلك 9 سيارات لتوصيل طلب العميل من خلال صندوق خشبى يتم تثبيته بجوار باب المنزل، والذى يقوم بطلب جميع احتياجاته أونلاين عبر التطبيق فى أى وقت من اليوم حتى التاسعة مساء ليقوم الموظفون بتحضيرها وتوصيلها قبل السادسة صباحا.
يذكر أن جودزمارت تأسست فى عام 2014 بواسطة عمرو واخواته الثلاث طارق، ورامى، وأحمد.
اتصالات وتكنولوجيا
اتصالات وتكنولوجيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا