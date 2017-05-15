تطبيقات النقل الذكي تتسابق على مائدة رمضان

تطبيقات فن القيادة

محمود جمال:



تستعد شركات تطبيقات النقل الذكي، لإطلاق حزمة عروض جديدة لعملائها خلال شهر رمضان المقبل، تتضمن إتاحة خصومات على الرحلات، أو توصيل المستخدمين للمطاعم والمولات التجارية بالقاهرة والجيزة، لتناول وجبات الإفطار والتسوق، بالإضافة إلى طرح خدمات منها جمع التبرعات من المؤسسات والجمعيات الخيرية، أو خدمة توصيل حلويات وسحور بالطلب.



وقال هيثم أمين، الرئيس التنفيذى لشركة «رولين تكنولوجيز» المالكة لتطبيق «هاتاكسى» لطلب التاكسى الأبيض، عبر المحمول، إن شركته تتفاوض حاليا مع 9 - 10 مطاعم، و3 مولات تجارية بالقاهرة والجيزة، على توصيل زائريها خلال شهر رمضان،مقابل خصم جزء من قيمة الرحلة عبر «بروموكود» يحصل عليه العميل.



وأوضح أنه سيتم الإعلان داخل المكان الذى سيزوره العميل لتناول وجبة الإفطار أو التسوق عن انتظار سيارات «هاتاكسى» بالخارج لتوصيله إلى أى مكان، متوقعا حسم المباحثات خلال أيام.



وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام «أوبر مصر»، إن شركته ستطلق خدمة « حلويات وسحور رمضان بالطلب « بعد النجاح الذى حققته العام الماضى، وهى خدمة يستطيع من خلالها العميل طلب سحور أو حلويات عن طريق التطبيق، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا، كما سترعى الشركة أيضا دورى كرة القدم الخاص بسائقيها الشركاء.



وذكر أن «أوبر» تسعى إلى ضمان تسهيل حركة تنقلات عملائها طوال شهر الصوم، وستستمر فى تقديمها حتى نهاية رمضان.



وأضاف نادر البطراوى، رئيس شركة «أسطى» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، أنها ستطلق حملة للتبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية ودور الأيتام من خلال برنامجها « أسطى مان»، مبينا أن الشركة ستتقاضى عمولة من العميل تتراوح قيمتها بين 20 إلى 30 جنيها.



يشار إلى أن « أسطى مان» تم إطلاقه فى فبراير الماضى على أجهزة هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، ويتيح للعميل طلب شخص محترف لإنهاء جميع المشاوير، أو توصيل ونقل الأشياء صغيرة الحجم، بالإضافة إلى إنهاء الأوراق أو الإجراءات، أو دفع فواتير من خلال 5 آلاف موتوسيكل كمرحلة أولى فى منطقة القاهرة الكبرى.



وتتوزع رسوم الخدمة بواقع 125 قرشا لكل لكيلومتر و20 قرشا لدقيقة الانتظار، و2.5 جنيه تكلفة فتح العداد.



وأكد أن «أسطى» تستهدف التوسع فى خدماتها خارج القاهرة والإسكندرية خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص فى مدن الصعيد ومنها المنيا وبنى سويف وسوهاج، لاسيما مع صغر حجم سوق تطبيقات النقل الذكى بعد دخول لاعبين جدد إليه.



وأشارت ميار نجيب، مدير العلاقات الإعلامية بشركة «كريم مصر»، إلى أن شركتها تعد حاليا خطة متكاملة لرمضان تتضمن إطلاق مجموعة من العروض والمفاجآت لأول مرة بالسوق المحلية، وستكون» كريم» اسما على مسمى خلال الشهر الكريم – على حد تعبيرها.



وأضاف مصدر مقرب من شركة «pq»، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا قريبا للكشف عن نشاطها بالسوق المحلية، وحزمة الخدمات والعروض التى تعتزم إطلاقها للعميل فى الأوقات الطبيعية أو المواسم مثل رمضان.



وأعلنت «PQ» عن بدء أعمالها بالسوق المصرية فى 19 أبريل الماضى، بمنطقة القاهرة الكبرى، ويتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية الحجز بطريقيتين، إما السداد نقدًا أو باستخدام البطاقات الائتمانية.



يذكر أن السوق المحلية، تضم أكثر من شركة لطلب سيارات الأجرة أون لاين منها «أوبر» و«كريم»، وتسيطران حاليا على الحصة الأكبر من عدد الرحلات المنفذة يوميًا، فضلًا عن «أسطى»، التى بدأت عملها بالسوق المصرية فى فبراير 2016، كتطبيق على أجهزة هواتف «الآندرويد»، و«تاكسى فاى»، وتاكسى البطل.



وانفردت «المال» منذ أسابيع بالكشف عن ملامح قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب، فى سيارات ملاكى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يتكون من 25 مادة، وإحالته إلى مجلس الدولة منها فرض ضرائب وتأمينات على سائقى شركات النقل الخاصة على غرار « أوبر» و»كريم «، وقصر استخدام السيارة على أصحابها فقط، كما اشترط القانون ألا تزيد عدد ساعات العمل على 7 ساعات، ومنح الشركتين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهما قانونيا.