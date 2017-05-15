أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر طقس ​اليوم​ الاثنين حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً، وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة.





وقالت هيئة الأرصاد، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على شمال الصعيد أحيانا، مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة، والصغرى 25 والإسكندرية 28 والصغرى 21 ومطروح 30 والصغرى 20.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :





الصغرى العظمى

القاهرة 25 38





الإسكندرية 21 28





مطروح 20 30





بورسعيد 21 29





دمياط 20 29





بلطيم 21 28





الإسماعيلية 19 40





السويس 20 40





العريش 16 33





نخل 13 37





طابا 23 36





الطور 23 33





مرسى علم 26 37





الغردقة 26 40





شرم الشيخ 27 38





رفح 15 32





كاترين 15 34





سيوة 21 41





المنيا 22 40





الفيوم 22 39





رأس سدر 20 39





أبوسمبل 23 42





وسط الدلتا 24 38





أسيوط 22 41





سوهاج 22 41





الأقصر 24 44





أسوان 27 44





شلاتين 21 37





حلايب 26 34





الوادى الجديد 26 44





قنا 26 42





نويبع 25 35





السلوم 22 31



