إنهاء التعدى على أراضي الدولة خلال شهر.. عناوين اليوم الإثنين

عناوين الصحف

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين، 15 مايو 2017.



أخبار مصر:



الإمام الأكبر: الإعلام من أهم أسلحة مواجهة تحديات إفريقيا



100 اجتماع بين القاهرة وواشنطن في 10 أيام



الكسب غير المشروع: تورط مسئولين بالزراعة والتموين في قضية فساد القمح



الأهرام



– الرئيس: إنهاء التعدى على أراضي الدولة خلال شهر



– الإمام الأكبر: الإعلام من أهم أسلحة مواجهة تحديات أفريقيا



– اليوروبول: ٢٠٠ ألف نظام إلكترونى ضحية «رانسوموير»



– «النواب » يناقش ميزانية الدولة للتأمينات



– مصر تدعم المرشح الاثيوبى لمنصب مدير «الصحة العالمية»



– السفارة الكندية: معلومات مزورة حول سياسة اللاجئين



– عبد العاطى : انتهاء مشروعات رى فى سوهاج بـ 32.5 مليون جنيه



– تخفيف «اللغة الفرنسية» بالمرحلة الإعدادية



– أراض لإنشاء مدارس ومراكز شباب بـ 4 أحياء بالعاصمة



– «الشباك الواحد» لإنهاء وثائق الجاليات المصرية



الأخبار



– طرح 83 ألف طن لحوم ودواجن وأسماك لشهر رمضان



– ٥٠٪ زيادة في السياحة البولندية إلي البحر الأحمر’



– «الأعلي للإعلام» يتلقي ١٠ شكاوي في أسبوع واحد’



– الطقس شديد الحرارة وانكسار الموجة غداً



– مدير مرور القاهرة : «التوك توك» ممنوع والترخيص ليس سلطتي ‘



– 100 اجتماع بين القاهرة وواشنطن في 10 أيام



– مرتضي يتحدي خصومه : لو انت «عنتر».. نافسني في الانتخابات



الجمهورية



– وزير المالية: الصندوق يشيد ببرنامج الإصلاح ومشروع الموازنة وإجراءات الحماية الاجتماعية



– زيادة 20% في كميات البنزين و10% في السولار يومياً في رمضان



– رئيس الهيئة: 6 رحلات مكيفة ونوم ومميزة استعدادا للصيف بقطارات “القاهرة مطروح” الجديدة



– الكسب غير المشروع: تورط مسئولين بالزراعة والتموين في قضية فساد القمح



– البنا يعلن أسعار القطن خلال أيام





– وهب الله: قانون العمل الجديد أواخر يونيو والانتخابات العمالية في موعدها