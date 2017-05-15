EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب كمية من النقد المصري
الإثنين 15 مايو 2017 01:48 ص
مطار برج العرب 2
أخر الأخبار
مطار برج العرب 2
وكالات:
أحبطت جمارك مطار برج العرب- برئاسة سمير صديق- بالتعاون مع أمن الموانئ محاولة تهريب كمية من النقد المصري.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك- في تصريح الأحد- إن رئيس الوردية مستور أبوتلات اشتبه في راكب أردني مسافر إلى الكويت، وبتفتيشه تم العثور على 148 ألف جنيه.
وقرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة وطرود البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا