جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب كمية من النقد المصري

وكالات:

أحبطت جمارك مطار برج العرب- برئاسة سمير صديق- بالتعاون مع أمن الموانئ محاولة تهريب كمية من النقد المصري.



وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك- في تصريح الأحد- إن رئيس الوردية مستور أبوتلات اشتبه في راكب أردني مسافر إلى الكويت، وبتفتيشه تم العثور على 148 ألف جنيه.