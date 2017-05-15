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اقتصاد وأسواق
مسؤولو اللوجستيك يطالبون بإنشاء هيئة تهتم بصناعتهم
الإثنين 15 مايو 2017 01:13 ص
عصام الصغير - رئيس البريد
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عصام الصغير - رئيس البريد
- رئيس البريد:20 شركة مرخصة من إجمالى 500 تعمل فى نقل الطرود
أمانى العزازى:
قال المهندس عصام الصغير رئيس مصلحة البريد إن مايقرب من 500 شركة تعمل فى نقل الطرود البريدية لا يتعدى المرخص منها 20 شركة لافتا الى اهمية قيام الدولة بتحديد جهة معينة تتولى وضع قواعد تراخيص شركات الخدمات اللوجستية فضلا عن ميكنة المعاملات بالجهات والمنافذ الحكومية.
ولفت إلى أن اتجاهه لميكنة المعاملات البريدية ساهم فى معرفة الحصة السوقيه وهو مايستلزم قيام الدولة بدراسة الاوضاع الحالية ودراسة التغييرات المطلوبة فى منظومة الخدمات اللوجستية والخطة المستقبلية للمرحلة القادمة وذلك قبل دعوة المستثمرين للاستثمار فى مصر.
وشدد الصغير على اهمية وضع قواعد محددة فى صناعة اللوجستيات وتغيير التشريعات المكبلة لنموها بإنشاء هيئة خاصة لها
فيما اكد محمود ابراهيم رئيس شركة مصر لاعمال الشحن استجابة وزير الطيران لمطلب الشركه بالاستعانه بالشركات المصريه للاستثمار فى اللوجستيات مثلما حدث فى مدينة البضائع التى قامت الشركات المصريه بالعمل فيها.
وقال إن شركته تقدم خدماتها لـ ١٥ شركة طيران عالمية وهو مايدلل على نجاح المصريين فى مجال صناعة اللوجستيك.
جاء ذلك فى اطار فعاليات تدشين شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة.
اقتصاد وأسواق
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