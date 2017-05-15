مسؤولو اللوجستيك يطالبون بإنشاء هيئة تهتم بصناعتهم

- رئيس البريد:20 شركة مرخصة من إجمالى 500 تعمل فى نقل الطرود



قال المهندس عصام الصغير رئيس مصلحة البريد إن مايقرب من 500 شركة تعمل فى نقل الطرود البريدية لا يتعدى المرخص منها 20 شركة لافتا الى اهمية قيام الدولة بتحديد جهة معينة تتولى وضع قواعد تراخيص شركات الخدمات اللوجستية فضلا عن ميكنة المعاملات بالجهات والمنافذ الحكومية.