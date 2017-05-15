القمح وزيت الطعام والبوتجاز أهم ما استقبلته الموانئ المصرية

محمود محسن:





شهدت الموانئ المصرية، الأحد، نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث استقبلت مئات الآلاف من الأطنان سواء سلع استراتيجية أو بضائع، فضلا عن وصول ومغادرة الآلاف من الراكبين والمعتمرين والسياح.





فتداولت موانئ البحر الأحمر 404 شاحنة بينهم 5 الاف طن بوتاجاز فضلا عن وصول ومغادرة 7748 راكب ومعتمر وسائح، في حين استقبل ميناء الإسكندرية شحنة زيت طعام حمولتها 97 ألف طن وصلت على متن ثماني سفن، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.





موانىء السويس





صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز وعلى متنها 320 سيارة قادمة من جدة.





ميناء سفاجا





وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة محبة وعلى متنها 780 معتمر قادمة من ميناء ينبع السعودى، بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 185 راكب و180 شاحنة و3 سيارات.





فيما شهد الميناء استقبال السفينة Sea Harmony وعلى متنها 58 الف طن قمح اوكرانى، والعبارتين عمان ومسرة وعلى متنهما 1748 راكب منهم 784 معتمر و8 شاحنات و14 سيارة، وغادرت السفينة السياحيةSeven seas voyager وعلى متنها 688 سائح من جنسيات مختلفة و448 طاقم متجهة الى ميناء العقبة الاردنى، والسفينة السياحية INSIGNIA وعلى متنها 620 سائح من جنسيات مختلفة و399 طاقم متجهة لعبور قناة السويس، والسفن مسرة وعمان وبوسيدون وعلى متنهم 1126 منهم 52 معتمر و118 شاحنة و17 سيارة.





ميناء نويبع





ولفت يوسف إلى ان ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 737 راكب منهم 287 معتمر و6 باصات عمرة و8 سيارات وباصان جيت.





بينما شهد الميناء امس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 711 راكب منهم 96 معتمر وباصان عمرة و26 براد و24 تريلا و4 سيارات، فيما غادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 92 راكب و23 براد و25 تريلا.





ميناء الغردقة





ويشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 214 راكب و12 سيارة .





ميناء الإسكندرية





وعلى صعيد متصل قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن شحنة زيت طعام حمولتها 97 ألف طن وصلت إلي ميناء الإسكندرية علي متن ثماني سفن، سبع منها قادمة من روسيا وسفينة واحدة قادمة من الأرجنتين.





وأوضح الغندور أن هذه الشحنة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية استعدادا لتوفير إحتياجات شهر رمضان، وقد وصلت اليوم هذه الشحنة الي منطقة المخطاف الخارجي في انتظار تعليمات الدخول.





ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بتقديم كافة المساعدات للسفن التي تحمل سلعا استراتيجية.





يذكر أن إدارة الحركة بالميناء بدأت في دخول هذه السفن طبقا لأولويات التراكي





ميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة.







وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ86291 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 171243 طنا .

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة (1306) طن قمح، فضلا عن عدد (176) سيارة بحمولة (9159) طن قمح.



