مصر الوسطى تحصل أكثر من ٤٠٠ مليون جنيه عن أبريل الماضي

الشركة القابضة للكهرباء 2

عمر سالم



كشف المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن نسبة تحصيل فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل الماضي تصل لنحو ٩٢٪.



وأضاف فودة فى تصريحات للمال، أن إجمالى التحصيل تخطى ٤٠٠ مليون جنيه عن شهر أبريل، كما أن نسبة التحصيل ارتفعت عن شهر مارس بنحو ٢٪ ، كما تم تحصيل جزء من المتأخرات على بعض المستهلكين.



ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، 5 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ، ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، ﻭﺃﺳﻴﻮﻁ.



ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟـ ‏« ﻓﻮﺩﺓ ‏» ؛ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ 596 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻭ 607 ﺁﻻﻑ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭ 820 ﺃﻟﻔﺎً ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ، ﻭ 867 ﺃﻟﻔﺎً ﻓﻰ ﺃﺳﻴﻮﻁ، ﻭ 81 ﺃﻟﻔﺎً ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.