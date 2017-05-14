أديب : الحكومة الحالية لا تنهض بمصر

أديب 22

"لولا الجيش كان بيزق كانت الدنيا زمانها باظت "

مش هيضيع البلد غير الموظفين

السيسى اول رئيس يهتم بالصعيد بهذا الشكل



أحمد الدسوقى



أكد الاعلامى عمرو أديب، أن الحكومة الحالية بالرغم مما تبذله من جهد إلا أنها لن تستطيع عمل نهضة فى مصر لأن بها مشكلات متعددة.



وأشار"أديب" خلال برنامجه "كل يوم"، إلى أنه لولا الجيش المصرى كان زمان الدنيا "باظت"، مضيفا: "مش هيضيع البلد غير الموظفين بسبب تعنتهم والروتين بتاعهم".



ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول رئيس مصرى يهتم بمحافظات الصعيد بهذا الشكل.



وتابع: "المواطن المصرى غلبان ونفسه أى مسئول يبل ريقه بكلمتين"، مطالبا الرئيس السيسى بأن يأخد من الأغنياء ويعطى للفقراء.