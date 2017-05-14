إنجازات البرلمان وهم أم حقيقة بعد دورتي انعقاد كاملين؟

البرلمان المصري

- الطنطاوى :أداء البرلمان في الدور التشريعي الثاني في تراجع علي المستوى الرقابي او التشريعي

- غلاب:البرلمان اغفل مناقشة ملفات هامة للغاية علي حساب إقرار قوانين أخرى .

- الحريري :إقرار المجلس لتشريعات خلقت مزيد من الضغط علي الشارع وعلي رأسها صندوق النقد الدولي

- زين الدين :مناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بالبرلمان تتم بشكل صورى ولا تخرج بنتائج ملموسة



ياسمين فواز



قبل ساعات من عقد البرلمان لمؤتمر صحفي، غدا الإثنين، لإعلان أهم إنجازاته في دور الانعقاد الثاني، الذي أوشك على الانتهاء نهاية يونيو القادم، تعجب برلمانيون من عقد المجلس مثل هذا المؤتمر، والذي سيعتمد في الأساس على عرض أهم القوانين والاتفاقيات التي تم إقرارها خلال الدور الحالي، مؤكدين أن المواطن هو الأولى بتقييم أداء المجلس وليس البرلمان نفسه.



وأكد نواب أن أداء البرلمان في تراجع خلال دور الانعقاد الثاني مقارنة بالاول، مشيرين الي وجود خلل في ترتيب التشريعات .



وحسب التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، نهاية الشهر الماضي حول إنجازات البرلمان علي المستويين التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الأول والثاني،والذي تضمن أقرار البرلمان 64 اتفاقية دولية، منها (27) فى دور الانعقاد الأول، و (37) فى دور الانعقاد الثاني، فيما ناقش المجلس 13 قرارا جمهوريا، منها 7 قرارات خلال دور الانعقاد الأول مقابل 6 قرارات خلال دور الانعقاد الثاني.



من جانبه أكد النائب أحمد الطنطاوى القيادي بتكتل ٢٥/٣٠ البرلماني وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن أداء البرلمان في الدور التشريعي الثاني في تراجع مقارنة بالدور الاول سواء علي المستوى الرقابي او التشريعي.



وأضاف الطنطاوى في تصريحاته ل"المال" أن تقييم انجازات البرلمان ليس بحجم القوانين ولا اعداد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تم مناقشتها ، ولكن برأي المواطن فيما تم انجازه، مشددا علي وجود خلل في ترتيب الأولويات التشريعية رغم استحقاقها دستوريا وعلي راسها قانون العدالة الانتقالية.



وتضمنت القرارات الجمهورية التي نظرها المجلس 5 قرارات بشأن حالة الطوارىء في شبه جزيرة سيناء، و قرارا باعتماد موازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقرارا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقرارا بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرارين باعتماد الحساب الختامي لموازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقرارين باستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمنطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وقرار رقم 157 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 10 أبريل 2017.



فيما أكد النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن البرلمان اغفل مناقشة ملفات هامة للغاية علي حساب إقرار قوانين أخرى ،مضيفا أن ارتفاع أسعار السلع وعدم ضبط الاسواق كان يجب علي البرلمان اتخاذ خطوات سريعة وفعالة بشأنه بعد قرار تعويم الجنيه .



وأشار غلاب في تصريحاته ل"المال" الي أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد هي السبب وراء عدم تفعيل المجلس لاي استجواب خلال الدور التشريعى الثاني ، محملا الأغلبية في المجلس مسئولية تجاهل الملفات الهامة .



وعلى مستوى الإنجازات الرقابية، ناقش المجلس 324 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الأول، مقابل 665 في الدور الثاني، وعدد 472 سؤالا في الدور الأول مقابل 61 سؤالا في الدور الثاني، و8 طلبات مناقشة في الدور الأول مقابل 18 طلبا بالدور الثاني، و 119 اقتراحا برغبه خلال الدور الأول مقابل 453 في الدور الثاني، فيما لم يتضمن التقرير استخدام أداه الاستجواب.



ويرى النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بالبرلمان تتم بشكل صورى ولا تخرج بنتائج ملموسة، نظرا لغياب الوزراء عن اجتماعات اللجان والجلسات العامة المخصصة لمناقشتها او لعدم استجابة الحكومة لتلك الطلبات من الاساس.



وشملت مشروعات القوانين التي انتهي مجلس النواب من نظرها وأقرها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الثاني، حتى تاريخه، (37) مشروعا، في مقدمتها، مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنه 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، ومشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك الزراعي المصرى، ومشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مشروع قانون نقابة الإعلاميين، مشروع قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، مشروع قانون التأمين الصحي علي الطلاب.



وتضمنت حزمة القوانين التي أقرها البرلمان، مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن المؤاني المتخصصة.



وشملت القوانين التي أقرها المجلس نهائيا، حسب التقرير الصادر عن الامانة العامة، مشروع قانون مقدم من أكثر عُشر أعضاء المجلس بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، ومشروع مقدم من أكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل قانون المجلس الأعلي للثقافة، ومشروع مقدم من أكثر من العشر حول تعديل قانون جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم الإجتماعية والفنون ، ومشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون التظاهر "المادة 10"، ومشروع مقدم من عُشر الاعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل قانون الطوارىء، وأخيرأً مشروع القانون المقدم من عُشر الاعضاء بتعديل بعض أحكام قانون هيئئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة.



علاوة عن 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض شركات البترول والغاز للبحث عن البترول والزيت واستغلالهما في عدد من المناطق، في مقدمتها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.



كذلك تشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اديسون إنترناشيونال (إس .بي إيه) للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة توتال إي أند بي إيجيبت بلوك 7 بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال رأس العش البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.



وانتقد النائب هيثم الحريرى القيادى بتكتل ٢٥/٣٠ البرلماني إقرار المجلس لتشريعات خلقت مزيد من الضغط علي الشارع وعلي رأسها قانون الجمعيات الأهلية رغم تحذير التكتل منه، بالإضافة إلى قانون الهيئات القضائية واتفاقية قرض صندوق النقد الدولي وغيرها.