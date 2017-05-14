طرح تطبيق للبريد علي المحمول قبل نهاية العام‎

البريد المصرى



السعي لإجراء تعاملات دولارية عبر مناقشة تعديلات قانون تأسيس الهيئة



محمود جمال



كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، عن طرح تطبيق علي أجهزه الهواتف المحمولة قبل نهاية العام الحالي.



وأوضح الصغير أن التطبيق سيوفر للعميل إمكانية تتبع حركة الطرود البريدية وأقرب مكتب للبريد ودوره للحصول علي الخدمه وجميع الخدمات البريدية.



ونوه بأن الهيئة تناقش مع مجلس النواب حاليًا إجراء تعديلات علي قانون الإنشاء للسماح بإجراء تعاملات دولارية للاستفادة من قرار الحكومة تعويم الجنيه في نوفمبر.



وذكر أن البريد تنفذ مليون حوالة شهريًّا، مشيرا إلي أن الهيئة لا تنتوي تحريك أسعار الفائدة علي حسابات دفاتر التوفير في الوقت الراهن.



وتابع أن تعويم الجنيه أدي إلي زيادة عدد الحوالات البريدية للخارج إلي ٥٠٠ عملية شهريًّا، مؤكدًا أنه جار التنسيق مع دبي حاليا كممثل لدول الخليج في تسلم الحوالات عبر البريد المصري.





