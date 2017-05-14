EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
طرح تطبيق للبريد علي المحمول قبل نهاية العام
الأحد 14 مايو 2017 08:37 م
البريد المصرى
أخر الأخبار
البريد المصرى
السعي لإجراء تعاملات دولارية عبر مناقشة تعديلات قانون تأسيس الهيئة
محمود جمال
كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، عن طرح تطبيق علي أجهزه الهواتف المحمولة قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح الصغير أن التطبيق سيوفر للعميل إمكانية تتبع حركة الطرود البريدية وأقرب مكتب للبريد ودوره للحصول علي الخدمه وجميع الخدمات البريدية.
ونوه بأن الهيئة تناقش مع مجلس النواب حاليًا إجراء تعديلات علي قانون الإنشاء للسماح بإجراء تعاملات دولارية للاستفادة من قرار الحكومة تعويم الجنيه في نوفمبر.
وذكر أن البريد تنفذ مليون حوالة شهريًّا، مشيرا إلي أن الهيئة لا تنتوي تحريك أسعار الفائدة علي حسابات دفاتر التوفير في الوقت الراهن.
وتابع أن تعويم الجنيه أدي إلي زيادة عدد الحوالات البريدية للخارج إلي ٥٠٠ عملية شهريًّا، مؤكدًا أنه جار التنسيق مع دبي حاليا كممثل لدول الخليج في تسلم الحوالات عبر البريد المصري.
اتصالات وتكنولوجيا
البريد
أخبار مصر
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا