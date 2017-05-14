EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
البنك الإسلامي يخصص 453 مليون دولار للشرق الأوسط
الأحد 14 مايو 2017 08:32 م
البنك الاسلامي للتنمية 99
أخر الأخبار
البنك الاسلامي للتنمية 99
خالد بدر الدين
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، أنه وافق على تقديم تمويل بقيمة 453.3 مليون دولار لمشروعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك 200 مليون دولار لمشروعات الطاقة المتجددة في تركيا.
وقال البنك على موقعه الالكتروني إن برنامج البنية التحتية للطاقة والطاقة النظيفة في تركيا سيتلقى 200 مليون دولار بينما ستتجه 78.7 مليون دولار إلى مشروع للمياه في تونس و79 مليون دولار إلى مشروع للرعاية الصحية الطارئة في الأردن فى حين يخصص باقي التمويل لدول من بينها أوغندا وسورينام وكينيا ورواندا.
وذكرت وكالة رويترز إن البنك الإسلامي للتنمية وافق على تمويلات لتركيا بما يزيد عن 10 مليارات دولار منذ عام 1977 وتلقت حكومة أنقرة 33 % منها في العامين الماضيين كما مدد البنك تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار في 2016 و1.4 مليار دولار في 2015 معظمها في القطاعات المالية والنقل.
وكان مسؤول رفيع بالبنك الإسلامي للتنمية الذى يتخذ ومقره جدة، قال لرويترز الشهر الماضي إن البنك يخطط للاستحواذ على حصة قدرها 10 % على الأقل في بورصة تركيا التي تديرها الدولة مع زيادة أنشطته هناك.
استثمار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا