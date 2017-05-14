EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
بروتوكول تعاون بين البريد ومصر الخير
الأحد 14 مايو 2017 08:06 م
مصرالخير
أخر الأخبار
مصرالخير
افتتاح مركز لوجستيي بمطار القاهرة خلال شهور
محمود جمال
قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الأخيرة تعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال الأسبوع المقبل لتسديد جميع المستحقات المالية لأكثر من 50 سيدة، وسيتم توفير المبلغ من الفائض المالي الذي حققته "البريد" خلال المرحلة الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة البريد اليوم علي هامش حفل توزيع جوائز رحلات العمرة لنحو 200 عميل من عملاء دفاتر التوفير.
وأوضح الصغير أن البريد انتهت فعليًّا من ميكنة عملية السحب بعد توقفها 3 سنوات وهي 2014 و2015 و2016 علي التوالي لحين نقل بيانات العملاء من النظام القديم إلي السيستم الجديد.
في سياق آخر، قال عصام إن الهيئة تعتزم افتتاح مركز لوجيستي بمطار القاهرة خلال شهور علي مساحة 7000 متر مربع، موضحا أنه تم الاستقرار على وقف استغلال أسطح مبانيها للاستثمار في الطاقة الشمسية لحين الانتهاء من تطوير مكاتبها بالكامل لمنع إهدار الأموال.
اتصالات وتكنولوجيا
البريد
أخبار مصر
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا