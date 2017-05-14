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بورصة وشركات
سي آي كابيتال تؤسس شركة تمويل متناهي الصغر
الأحد 14 مايو 2017 06:13 م
سي آي كابيتال 5569
أخر الأخبار
سي آي كابيتال 5569
تخطط لزيادة حقوق الملكية بـ "كوربليس" لمليار جنيه
تعتزم زيادة رأسمالها عبر طرح عام بالبورصة
التجاري الدولي ينوي بيع 10% من أسهمه في الشركة
المال - خاص
قال محمود عطا الله الرئيس التنفيذي لسى آى كابيتال، إن شركته تعتزم تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر فى الربع الأخير من العام الحالى.
وشهد قطاع التمويل متناهي الصغر توغل قوي من بنوك الاستثمار والشركات الكبرى في مصر مؤخرًا، اذ استحوذت "بلتون" على 70% من أسهم شركة "ريفي" بقيمة تبلغ 105 ملايين جنيه، فيما تمتلك "هيرمس" شركة تابعة بنفس المجال تحمل اسم "تنمية" بالإضافة الى تأسيس شركة "جي بي اوتو" لشركة مثيلة تحمل اسم "تساهيل".
وأشار عطا الله، إلأى أن شركته تعتزم رفع حقوق الملكية بشركة "كوربليس" للتأجير التمويلي لمليار جنيه، عبر زيادة رأسمالها بنحو 500 مليون جنيه على مرحلتين أولها بـ 100 مليون جنيه، يليها تنفيذ الثانية في مرحلة لاحقة.
وأوضح عطاالله، ان "سي اي كابيتال" القابضة تعتزم زيادة رأسمالها باكتتاب عام بالبورصة مطلع 2018.
وأوضح أن البنك التجاري الدولي - المالك لـ 21% من الأسهم- يتفاوض حالياً لبيع نحو 10% من أسهمه لأحد المستثمرين المحليين، فيما ستحتفظ بالنسبة المتبقية.
وتابع قائلًا: إن البنك على وشك إنهاء الإتفاق مع المستثمر تمهيدًا للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ الاتفاق المحتمل.
يذكر أن البنك التجاري الدولي كان قد أعلن في 20مارس الماضي عن تنفيذ صفقة شراء عدد من المستثمرين لنسبة 74.75% من الأسهم المصدرة لشركة سى آى كابيتال القابضة (غير مقيدة) والمملوكة بنسبة 99.99% للبنك التجارى الدولى - مصر، بقيمة إجمالية قدرها 710 ملايين و158 ألف جنيه.
وكانت "المال" قد كشفت مسبقًا عن قائمة المستثمرين المهتمين بشراء «سى آى كابتيال» تضم 15 مستثمرًا، منهم علاء عرفة، رئيس شركة العرفة جروب، ورجل الأعمال السعودى إسماعيل ترك، مالك شركة هابيتات للأثاث، وبعض أفراد من عائلة زهران، بالإضافة إلى محمد إسماعيل منصور، العضو المنتدب لشركة مانفودز، المالكة لـ%100 من أسهم شركة ماكدونالدز مصر، وعائلة الجمال.
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