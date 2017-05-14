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بنـــوك
دولار المركزي يستقر عند 18.14 جنيه
الأحد 14 مايو 2017 04:43 م
الدولار 12
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الدولار 12
هبة محمد
استقر سعر الدولار عند 18.1419 جنيه للبيع، و 18.0154 جنيه للشراء، مقابل 18.1462 جنيه و 18.0186 جنيه على الترتيب خلال تعاملات الخميس الماضي، وفقا لما أوضحه البنك المركيز على موقعه الالكرتوني، اليوم.
ويعبر دولار المركزي عن السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.
وتذبذت سعر الدولار بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق التعويم، وانخفض لأقل من 16 جنيه في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال مارس وأبريل.
وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.
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