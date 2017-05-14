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بنـــوك
220 مليون جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني لإيجاس
الأحد 14 مايو 2017 04:00 م
بنك الإمارات دبي الوطني
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بنك الإمارات دبي الوطني
أمنية إبراهيم:
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني ـ مصر مساهمته بـ 220 مليون جنيه في القرض المشترك الذى تم ترتيبه لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، وتولي عمليات ترتيبه بنك القاهرة.
وقال الإمارات دبي الوطني في بيان صحفي قبل قليل، إن اتفاقية التمويل التى يشارك فيها ثمانية بنوك كبرى، بقيمة 1.8 مليار جنيه، وبأجل 5 سنوات، يهدف لتمويل مشروعات الغاز المكتشفة حديثًا في مصر، وتشمل حقل غاز "ظهر" العملاق الذي يعد أكبر كشف للغاز في البحر المتوسط، ويحتوي علي احتياطي يقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب مشروعات الغاز في شمال دمياط بشرق دلتا النيل.
وقال عمرو عزب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات ببنك الإمارات دبي الوطني، إن الاستمرار في اكتشاف احتياطيات غاز جديدة في أنحاء مصر يضع الدولة على المسار السريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز على المدى القريب، ويساعد ذلك على المدى البعيد فى أن تصبح مصر إحدى المراكز الرئيسية لإنتاج الغاز في شرق أفريقيا وأوروبا.
وتابع: مصر تمتلك إمكانات استكشافية واعدة، بجانب موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية الحالية للغاز، وكذلك الموانئ المؤهلة، مما يعني أن مصر في وضع جيد يمكنها من تحقيق طموحاتها في تصدير الغاز، مما يدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
وبنك الإمارات دبي الوطني ـ مصر مملوك بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، ويعمل لدى البنك أكثر من 2200 موظف خلال شبكة من الفروع يصل عددها إلى 64 فرع.
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