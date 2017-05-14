EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
استقرار متوسط الدولار بالبنوك عند 18.13 جنيه للبيع
الأحد 14 مايو 2017 03:42 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
سعر الدولار أمام الجنيه
هبة محمد
سجل متوسط سعر الدولار بالبنوك، اليوم، الأحد، 18.1350 جنيه للبيع، و18.0326 جنيه للشراء، مقابل 18.1376 جنيه، و18.0368 جنيه على الترتيب خلال تعاملات الخميس الماضي.
واستقر متوسط الدولار عند مستوى 18.13 جنيه للبيع، و18.03 منذ نهاية أبريل الماضي، مقابل تذبذبه بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف العملة، في 3 نوفمبر الماضي.
يأتي استقرار متوسط الدولار نتيجة هدوء أسعاره بالبنوك خلال تعاملات اليوم، إذ سجل شراء الدولار لدى بنوك الأهلي، ومصر، وقطر الوطني الأهلي 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.
وعرضت بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع، ويتيح التجاري الدولي، والإسكندرية، والمصرف المتحد شراء الدولار عند مستوى 18.05 جنيه، و18.15 للبيع.
ويعرض مصرف أبوظبي الإسلامي شراء الدولار عند 18.07 جنيه، و18.17 للبيع ويقدم بنك HSBC أعلى سعر للدولار عند 18.23 جنيه، و18.08 جنيه للشراء.
وبدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر، عند 19.5186 جنيه، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيه، يوم 20 ديسمبر الماضي.
بنـــوك
سعر الدولار مقابل الجنيه
الدولار
الدولار الموازي
أسعار الدولار
سعر الدولار الآن
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا