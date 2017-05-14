المركزي يجدد طرح أذون خزانة دولارية بـ1.210 مليار دولار‎

المركزي



هبة محمد



جدد البنك المركزي المصري، نيابةعن وزارة المالية، طرح أذون خزانة محلية بالعملة الخضراء ن بقيمة مليار دولار، بينما قبل طلبات بنحو 1.210 مليار دولار، لأجل 364 يوماً.



وأضاف المركزي، على موقعه الإلكتروني أن البنوك قدمت سيولة لتغطية العطاء بقيمة 1.335 مليار دولار، عبر 32 طلباً، بينما قبل نحو 1.210 مليار جنيه من خلال 29 عرضاً بمتوسط عائد بلغ 3.448%، كما بلغ أدنى عائد 3.44% ووصل أعلى عائد إلى 3.489%.



وطرح المركزي أذون خزانة بواقع 2.8 مليار دولار، منذ بداية 2017، فيما أصدر 6 عطاءات أذون خزانة بالعملة الخضراء بقيمة 6.8 مليار دولار، خلال العام الماضي، بمتوسط عائد بين %3.2 و%3.7.



وأوضح تقرير المركزى، أن الدين الخارجى ارتفع 7.1 مليار دولار، محققاً 67.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالى 2016 - 2017.