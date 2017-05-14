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استثمار
وزيرة التضامن تعرض إستراتيجية الحماية الاجتماعية على البنك الدولي
الأحد 14 مايو 2017 03:06 م
غادة والى 2
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غادة والى 2
المال ـ خاص
استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور أسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في القاهرة، والوفد المرافق لهما، لاستعراض إستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تقوم الوزارة بإعدادها باعتبارها مقرراً للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بدعم فني من البنك الدولي، وبالإطلاع على أفضل الممارسات في دول لها ظروف مشابهة بالمجتمع المصري.
وهنأ نائب رئيس البنك الدولي الوزارة بما تحقق في برنامج تكافل وكرامة، وأكد على محورية سياسات الحماية الاجتماعية في الفترة القادمة لكل من الطبقات الأكثر فقراً والطبقة المتوسطة مع التركيز على المرأة والمناطق الريفية.
استثمار
وزارة التضامن الاجتماعي
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