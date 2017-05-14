الحبس 3 سنوات لمدحت بركات بتهمة النصب

محكمة

نجوى عبد العزيز



أصدرت محكمة الجنح، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة رجل الأعمال مدحت بركات ورئيس شركة مزارع وادي الملوك، بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، لاتهامهما بالنصب على معلمة في تخصيص قطعة أرض مستصلحة لها بالدقي.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية قيام المتهمين مدحت حسنين أحمد بركات، وأشرف حسين الكاشف أصحاب شركة مزارع وادي الملوك، وحاليا شركة بورسلينا الكائنة بشارع المساحة بالدقي، بالنصب على المجني عليها سوسن حسن عبد الوهاب معلمة، بأن استوليا منها على 50 ألف جنيه نظير منحها تخصيص قطعة أرض صحراوية مستصلحة، وتبين أنها مباعة لأشخاص آخرين.